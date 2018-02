Sycąca przekąska pełna nietuzinkowego smaku na mniejszy i większy głód

Kto powiedział, że przekąska nie może być jednocześnie pożywnym posiłkiem? Wołowinka w galaretce marki SmakMAK zawiera najwyższej jakości, pyszne mięso wołowe, które pozwoli nasycić głód, często zaskakujący nas w najmniej spodziewanych momentach. W zależności od apetytu mamy do wyboru dwie wersje: 200 g - w sam raz nadające się na drobną lecz sycącą przekąskę poza domem lub 490 g – solidną porcję na większy głód, przyjęcie czy kolację w gronie najbliższych. Za recepturę specjału odpowiadają eksperci z firmy SmakMAK – prawdziwi smakosze i pasjonaci polskich wyrobów. Ich celem jest nadawanie znanym przysmakom nowoczesnego blasku i przybliżanie ich jak najszerszej grupie klientów. Wołowinka w galaretce to kolejna pozycja w szerokim portfolio producenta, która jest przyjazna osobom przebywającym na diecie eliminacyjnej. Świadczy o tym znajdujący się na etykiecie symbol przekreślonego kłosa, który informuje, że mamy do czynienia z bezpieczną żywnością bezglutenową. Ze względu na niskokaloryczność (tylko 58 kcal w 100 g produktu!) wołowinka w galaretce świetnie sprawdzi się w diecie osób aktywnych fizycznie i takich, którym wygląd sylwetki nie jest obojętny. Aromatyczna i pełna smaku propozycja od marki SmakMAK to pyszne (małe lub duże) co nieco, nie tylko od święta.

SmakMAK

Wołowinka w galaretce 200 g

Gramatura: 200g

Cena: 4,99 zł

Wołowinka w galaretce 490 g

Gramatura: 490g

Cena: 9,49 zł

Wyczerpujące informacje o pełnej ofercie przysmaków od firmy SMAKMAK znaleźć można na stronie internetowej www.smakmak.pl oraz na www.facebook.com/smakmakwozniczak.