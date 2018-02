Strączka idealna, czyli groch marki Halina

Ziarenka pełne smaku

Groch to roślina strączkowa, która stanowi jeden ze składników naszej rodzimej kuchni, np. zupy grochówki lub wigilijnego grochu z kapustą. Dzięki bogatej zawartości białka jest również doceniony przez osoby będące na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej. Jego zaletą jest również niski indeks glikemiczny, przez co z powodzeniem może być spożywany przez osoby chore na cukrzycę lub przebywające na diecie odchudzającej. Groch marki Halina można wykorzystać do wielu ciekawych dań podawanych na słono, ale też słodko, jak np. ciasto. W ofercie producenta znajdziemy dwie wersje produktu: łuskany połówki oraz łuskany cały. Obie propozycje dostępne są w opakowaniu 500 g.

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Groch łuskany cały 500 g

Cena detaliczna: ok zł. 3,39

Produkt: Groch łuskany połówki 500 g

Cena detaliczna: ok zł. 3,39