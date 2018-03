Kolekcja HOTEL marki Nowodvorski Lighting

Linia Hotel jest doskonałą propozycją aranżacyjną dla wnętrz urządzonych tradycyjnie lub nowocześnie. Szary abażur współgrać będzie zarówno ze stylem klasycznym jak i skandynawskim. W skład serii wchodzi aż siedem lamp: sufitowa (o wym. 140 cm x 47 cm x 30 cm), biurkowa (o wym. 43 cm x 23 cm x 16cm), podłogowa (o wym. 168 cm x 47 cm x 30) oraz cztery kinkiety (o wym. 23 cm x 31 cm x 16 cm x 26 cm, 19 cm x 26 cm x 18 cm, 19 cm x 26 cmx 18 cm i 18 cm x 18 cm x 35,5 cm). Tak szeroki wybór sprawia, że znajdą one zastosowanie zarówno w eleganckim salonie, jak i sypialni czy korytarzu. W modelach z kolekcji HOTEL marki Nowodvorski Lighting zamontowano klasyczne, okrągłe lub (w przypadku trzech kinkietów) prostokątne, abażury z szarej tkaniny. Co więcej, okrągła wersja kinkietu wyposażona jest w ruchome ramię, która pozwala na doświetlenie wybranego miejsca. Podobne udogodnienie zastosowano także w kinkiecie HOTEL led, gdzie regulowany peszel z ledem o mocy 2,2 W, można skierować w wybranym kierunku. Dodatkową zaletą są również włączniki zamontowane na montaturze kinkietu. Minimalizm kolekcji podkreśla natomiast wykończenie z chromowanej stali. Dzięki temu, w efekcie otrzymujemy oświetlenie, które z łatwością dopasuje się do większości wnętrz, jednocześnie podkreślając ich wystrój i charakter.

Linia HOTEL

Lampa zwis cena detaliczna: 199 zł brutto

Lampa podłogowa cena detaliczna: 389 zł brutto

Lampa biurkowa cena detaliczna: 195 zł brutto

Led cena detaliczna: 339zł brutto

Kinkiet cena detaliczna: 185 zł brutto

Kinkiet cena detaliczna: 199 zł brutto

Kinkiet cena detaliczna: 185 zł brutto