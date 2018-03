Pierwsi autoryzowani dealerzy w Polsce dołączyli do programu marki Castrol „Neutralny bilans emisji CO2”

W ramach programu Auto Plaza, Ignaszak i Grupa Lellek będą się starać o miano firm z neutralną emisją CO 2 . To oznacza, że będą co roku obliczać swój ślad węglowy i zobowiązują się do ograniczenia swojego wpływu na środowisko.

Firmy te dbają o przestrzeganie najwyższych norm i zaleceń w zakresie ochrony środowiska. Auto Plaza prowadzi selektywną zbiórkę odpadów przemysłowych i komunalnych, które przekazuje do utylizacji certyfikowanym firmom. Prowadzony jest monitoring jakości ścieków i ich podczyszczanie przed wprowadzeniem do kanalizacji na podstawie stosowych pozwoleń. Monitorowana jest też emisja gazów z lakierni. Wprowadzona jest stopniowa wymiana oświetlenia na LED.

W firmie Ignaszak od dawna segregowane są śmieci, wykorzystywane jest oświetlenie w technologii LED, niedługo zostanie wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, mający na celu minimalizację zużycia papieru. Nowoczesna lakiernia zużywa niewiele energii elektrycznej dzięki panelom fotowoltaicznym, a do mycia samochodów używana jest woda deszczowa.

Grupa Lellek propaguje eco driving, uruchamia stacje ładowania samochodów elektrycznych, wprowadza w salonach oświetlenie LED, a także przestrzega obowiązujących wymogów w zakresie recyklingu i utylizacji zużytych płynów, części, tworzyw sztucznych, makulatury, baterii i akumulatorów.

To jednak wciąż za mało, by zdobyć certyfikat neutralnego bilansu CO 2 . W tym celu trzeba skorzystać ze wsparcia BP Target Neutral – organizacji, która inwestuje wpływy ze sprzedaży tzw. kredytów węglowych w projekty, które zmniejszają emisję CO 2 na całym świecie.

Dzięki udziałowi w programie Auto Plaza, Ignaszak i Grupa Lellek mają możliwość obliczyć i zneutralizować ślad węglowy wszystkich sprzedawanych samochodów, co sprawia, że klienci mogą jeździć z neutralnym bilansem CO 2 . Dodatkowo, ci trzej dealerzy neutralizują emisję służbowych, demonstracyjnych i zastępczych aut by pokazać, jak łatwo można przyczynić się do powstrzymania zmian klimatycznych.

Z obliczeń emisji u trzech dealerów wynika, że w ciągu roku neutralizacji ulegnie niemal 770 ton dwutlenku węgla. Trzy firmy będą kupować kredyty węglowe BP Target Neutral, a ta organizacja przeznaczy wszystkie wpływy na wsparcie projektów, które ograniczają emisję CO 2 . Są to na przykład zalesianie w Zambii, wykorzystanie biomasy w Chinach i Indiach oraz wymiana pieców w Meksyku i Peru.

Łączna redukcja emisji CO 2 w ramach projektów jest odnotowywana w międzynarodowych rejestrach, dzięki czemu każda tona dwutlenku węgla wyemitowana przez firmy Auto Plaza, Ignaszak i Grupie Lellek jest równoważona dzięki projektom BP Target Neutral. Właśnie w taki sposób działa system neutralizacji emisji CO 2 , co pozwala powstrzymać efekt cieplarniany.

„Wszyscy powinniśmy mieć na uwadze zmiany klimatyczne, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu marki Castrol i BP. Kalisz należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i chcemy odwrócić ten trend i stać się zielonym przyczółkiem na mapie najstarszego miasta w Polsce” – mówi Michał Ignaszak z firmy Ignaszak.

„Cieszymy się, że możemy przystąpić do programu Neutralny bilans CO 2 firmy Castrol, z którą ściśle współpracujemy od wielu lat. Liczymy na to, że nasi klienci, dla których kwestia ekologii jest istotna, docenią tę inicjatywę i chętnie włączą się we wspólne działanie na rzecz globalnej poprawy jakości powietrza” – mówi Marzena Domaszewska-Nowak z firmy Auto Plaza.

„Dzięki udziałowi w programie możemy przedstawić potencjalnym klientom dodatkowy argument, wyróżniający nas na rynku motoryzacyjnym. Wielu klientów, podejmując decyzję o zakupie nowego samochodu, zwraca uwagę na emisję CO 2 – coraz częściej jest to jeden z istotnych kryteriów branych pod uwagę” – podkreśla Grzegorz Lellek, prezes Grupy Lellek.

By dowiedzieć się więcej na temat programu prosimy odwiedzić stronę www.bptargetneutral.com