Jak urządzić salon w modnym stylu skandynawskim?

Pomieszczenia urządzone w klimacie skandynawskim są niezwykle przytulne i komfortowe, a zarazem maksymalnie funkcjonalne, dlatego też moda na nie trwa od wielu sezonów i nic nie zapowiada jej końca. „Popularność tej stylistyki wynika również z faktu, że nadaje się ona do nawet małych wnętrz, takich jak salon w klasycznym, polskim mieszkaniu. Wystarczy wybrać odpowiednie kolory i faktury, minimalistyczne meble i dodatki, by we własnym domu stworzyć wyjątkową atmosferę i przytulny klimat rodem z północy Europy”, mówi Karina Wilkołek, specjalista marki Rosanero.

Plan ogólny: minimalizm

Decydując się na urządzenie pokoju dziennego w stylu skandynawskim trzeba zacząć od wyboru koloru ścian i podłóg, ponieważ to one tworzą tło dla całej aranżacji. Gładkie, jasne płaszczyzny optycznie powiększają przestrzeń i dodają jej lekkości, a do tego sprawiają, że w wnętrzu panuje atmosfera ładu i harmonii. Kolejny krok, w opinii wielu dekoratorów najważniejszy, to wybór odpowiednich mebli. Muszą być one zarazem eleganckie i praktyczne, a do tego wykonane z naturalnych materiałów. „W myśl skandynawskiej filozofii życia, salon stanowi serce domu i tym samym pełni centrum życia rodzinnego. Z tego też względu w pokoju dziennym olbrzymią rolę odgrywa stół i rozlokowane wokół niego miejsca do siedzenia oraz odpoczynku. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wygodna sofa i stolik kawowy. Może to być np. sofa PRIM z oferty Rosanero w połączeniu z niewielkim stolikiem NORDIC na drewnianych, toczonych nóżkach lub nowoczesna LILY zestawiona z minimalistycznym modelem WOOD o pięknym, dębowym blacie”, mówi specjalista marki Rosanero. „Jeżeli salon pełni równocześnie funkcję jadalni to warto w ustawić w nim dodatkowo drewniany stół z naturalnego drewna i proste krzesła. Do skandynawskiej stylistyki świetnie pasuje m.in. niezwykle elegancki stół FORTEL o podstawie ze szlachetnego drewna dębowego, wykończonej okrągłym, fornirowanym blatem. Nieco innym rozwiązaniem, także utrzymanym w północnym klimacie, jest stół prostokątny stół BARI, łączący dębowe drewno z malowanym proszkowo metalem”, dodaje ekspert.

Ogromna rola detali

Urządzając salon w stylu skandynawskim warto pamiętać, że w takim pomieszczeniu nie może panować wrażenie przesytu. Lepiej zatem zrezygnować z meblościanki na rzecz lekkiej, drewnianej komody, minimalistycznego regału czy prostych, bielonych półek zawieszonych na ścianach. Nie należy natomiast ograniczać ilości światła. Wolnostojące lampy, lekkie firany zamiast zasłon w oknach i wiele świec w różnych punktach pokoju to elementy obowiązkowe. „Warto wspomnieć, że najnowszym trendem aranżacyjnym jest styl skandynawski w wersji lux, czyli zachowanie podstawowych wyznaczników tej koncepcji i jednoczesna rezygnacja z popularnych, sieciowych mebli na rzecz bardziej indywidualnych rozwiązań. Mowa o produktach z najwyższej półki, szlachetnych rodzajów drewna i metalu, materiałów o wyjątkowych fakturach, a także wysokiej klasy ceramice i dodatkach hand-made”, podpowiada Karina Wilkołek, specjalista marki Rosanero. „Zwolennicy tej odmiany stylu skandynawskiego z pewnością docenią designerskie meble, takie jak sofa SPENCER wykończona tkaniną imitującą zamsz lub modny fotel LAZY IV, którego nogi wykonano ze szlachetnego surowca, jakim jest lite drewno bukowe”, dodaje ekspert. Ciekawym pomysłem jest łączenie dwóch koncepcji – klasycznej i luksusowej. W ten sposób można nadać swojemu salonowi indywidualnego charakteru, a zarazem nie rezygnować z typowej dla Skandynawii funkcjonalności, przytulności i lekkości.

Więcej informacji na temat produktów firmy Rosanero można znaleźć na stronach www.rosanero.pl oraz www.andersmeble.pl.