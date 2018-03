Wiosenne gotowanie z olejem Rapso

Bądź fit!

Wiosna to czas w trakcie, którego szczególną uwagę zwracamy na to, aby nasze menu nie składało się z kalorycznych i ciężkostrawnych posiłków. Zamiast nich wybieramy wartościowe, chude mięsa oraz sezonowe warzywa. Smak i aromat wszystkich tych propozycji wydobędzie wysokiej jakości 100 % olej rzepakowy marki Rapso. Jego wyjątkowość opiera się na rzepaku pochodzącym z upraw wolnych od GMO, który poddawany jest delikatnemu tłoczeniu bez dodatku środków chemicznych. Efektem takich działań jest zachowanie w nim wysokiej zawartości składników odżywczych, jak choćby witaminy E. Olej rzepakowy marki Rapso wyróżnia również neutralny smak, który nie zaburza efektu końcowego posiłku. Co więcej, Rapso charakteryzuje się wysoką temperaturą dymienia, dzięki czemu może być bezpiecznie używany zarówno do potraw zimnych, jak i gorących. Z jego pomocą z łatwością przygotujemy liczne marynaty, sosy do sałatek, lekki, domowy majonez, różnorodne wypieki, a także usmażymy delikatne piersi z kurczaka czy rybne filety.

Olej marki Rapso:

Pojemność: 0, 75 ml

Cena brutto: 13,99 zł