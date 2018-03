Pięć zasad żywieniowych dla świeżo upieczonej mamy

Częstotliwość i rozmiar posiłków

Najważniejszą zasadę stanowi: jeść mało, ale często. By ułatwić sobie to zadanie warto nakładać dania na mniejszy talerz lub miseczkę – w ten sposób porcja wyda się większa od dokładnie takiej samej podanej w dużym naczyniu. Najlepiej, jeśli mamy skupią się na spożyciu pięciu wartościowych posiłków dziennie, mniej więcej co trzy godziny. W międzyczasie zapominając oczywiście o podjadaniu i wypijaniu słodzonych napojów.

2. Woda, woda i jeszcze raz woda

Woda to składnik, którego nie może zabraknąć w jadłospisie świeżo upieczonej mamy. Jest ona niezbędna, aby utrzymać prawidłową równowagę organizmu, a także przyśpieszyć pracę metabolizmu oraz wesprzeć laktację. Niestety w przypadku mam karmiących piersią nie każda woda jest odpowiednia. Najlepszym, a przy tym najbezpieczniejszym wyborem będzie sięgnięcie po wersję niegazowaną, o obniżonej zawartości sodu, rekomendowaną przez instytucje wyspecjalizowane

Optymalna ilość jej dziennego spożycia powinna wynosić przynajmniej 1,5 l.

3.Wyeliminuj cukry i niezdrowe tłuszcze

Po porodzie należy pamiętać o wykluczeniu z diety produktów z dużą zawartością tłuszczów trans, cukru oraz niezdrowych dodatków w postaci konserwantów czy barwników. Mamy powinny unikać przede wszystkim sklepowych ciasteczek, batoników, chipsów, fast foodów, białego pieczywa, tłustych mięs i nabiału. Takie produkty są nie tylko ciężkostrawne, ale też tuczące, a przy tym ubogie w wartości odżywcze. Dobrą praktyką jest również zrezygnowanie ze smażenia na rzecz gotowania np. na parze lub grillowania czy pieczenia bez dodatku tłuszczu.

4. Postaw na produkty pełnoziarniste, świeże warzywa i owoce

Przy komponowaniu codziennego menu, młode mamy nie mogą zapomnieć o dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości witamin oraz składników odżywczych. Istotna jest również wysoka zawartość błonnika, wspierającego pracę układu trawiennego i zapewniającego uczucie sytości na dłużej. W tym celu zalecane jest spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych: pieczywa, kasz, makaronów oraz sezonowych warzyw i owoców.

5. Zapomnij o diecie odchudzającej

Często zdarza się, że kobiety po porodzie chcą jak najszybciej uzyskać sylwetkę sprzed ciąży. Nie należy jednak śpieszyć się z treningiem, a tym bardziej z wprowadzeniem diety odchudzającej. Ciąża

i poród stanowią bowiem spore obciążanie dla organizmu, który potrzebuje czasu na regenerację. Takie próby można zatem rozpocząć najwcześniej dwa miesiące po narodzinach dziecka.

