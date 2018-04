Nie tylko wygląd, czyli na co zwracać uwagę wybierając meble?

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wygląd mebli ma ogromne znaczenie i to właśnie na nim zwykle skupia się uwaga kupujących. Co więcej, obraz idealnego stołu, komody czy zestawu wypoczynkowego wiele osób wizualizuje sobie na długo przed znalezieniem w sklepie konkretnego modelu. „Jasno określony wygląd mebla, zgodny w 100% z naszym gustem i charakterem wnętrza, to cenny punkt odniesienia podczas poszukiwań wymarzonego egzemplarza. Należy jednak pamiętać, że nawet najpiękniejsza szafka lub fotel mogą po bliższym przyjrzeniu okazać się niewartymi uwagi. Wygląd mebla trzeba bowiem oceniać w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę nie tylko design, ale także użyte materiały oraz jakość wykonania”, wyjaśnia Karina Wilkołek, specjalista marki Rosanero. „Aby wymarzone meble rzeczywiście spełniały swoją funkcję i przetrwały w nienagannym stanie przez wiele lat, powinny być wykonane z wysokiej klasy surowców. Naturalne drewno, szlachetne tkaniny obiciowe czy wysokiej jakości stopy metali cechują się dużą wytrzymałością i trwałością, dlatego można mieć pewność, że wykonane z nich meble posłużą użytkownikom przez wiele lat. Elegancki stół Bari z blatem z litego drewna dębowego czy nowoczesne krzesło Loft, którego stelaż wykonano z litego drewna bukowego, są tego najlepszym przykładem”, dodaje ekspert.

Precyzyjne wykończenie

Kolejny aspekt, na który trzeba zwrócić baczną uwagę podczas wyboru mebli do swojego domu to sposób i precyzja ich wykończenia. „Użycie wysokiej klasy lakierów do zabezpieczenia drewna sprawia, że fronty wyjątkowej komody Esmeralda nie tylko lepiej wyglądają, ale również są bardziej wytrzymałe. Podobnie ma się sytuacja z tapicerką, rodzajem użytych w szufladach prowadnic czy typem pianki, wypełniającej sofę – im lepszej będą jakości, tym mebel będzie solidniejszy, trwalszy i bardziej funkcjonalny”, mówi Karina Wilkołek z firmy Rosanero. „W kwestii wykończenia liczy się także dbałość o szczegóły: równość ściegów na obitej materiałem sofie, dopasowanie rysunku słojów na drzwiczkach drewnianej szafki czy brak jakichkolwiek rys i odprysków na szklanym blacie stołu. Takie szczegóły często na pierwszy rzut oka nie są dostrzegalne, ale w dłuższej perspektywie mają ogromne znaczenie. Na ustawiony w pomieszczeniu mebel będziemy przecież patrzeć codziennie, a wszelkie niedoskonałości bywają denerwujące i dodatkowo zaburzają harmonię wnętrza”, dodaje specjalista marki Rosanero.

Funkcjonalność to podstawa

Każde pomieszczenie w domu ma swoje konkretne przeznaczenie, ale często zdarza się tak, że jedno wnętrze musi pełnić kilka różnych funkcji. Kuchnia często bywa jednocześnie jadalnią, sypialnia – gabinetem i garderobą, a salon pokojem gościnnym. „Wybierając meble warto stawiać na modele wielozadaniowe lub modułowe. Zasada ta dotyczy szczególnie małych mieszkań, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota”, mówi wyjaśnia ekspert marki Rosanero. „Znakomitym przykładem mebla, który stwarza niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne jest np. narożnik Tufti marki Rosanero. Jego modułowa konstrukcja pozwala na dowolne zestawianie poszczególnych elementów, dzięki czemu mogą one jednocześnie pełnić rolę sofy, pufy, a nawet miękkiego stolika”, dodaje Karina Wilkołek. Pozostając w temacie użyteczności nie można zapominać również o takim aspekcie, jak łatwość utrzymania mebli w czystości. Kwestia ta szczególnie powinna zainteresować rodziców małych dzieci czy właścicieli zwierząt, ponieważ w ich domach zabrudzenia pojawiają się bardzo często. „Chyba każdy się zgodzi, że plamy na obiciu krzesła, smugi na szklanym blacie czy odbite palce na lakierowych meblach mogą położyć się cieniem na wizerunku idealnego wnętrza. Z tego też względu warto zawczasu zadbać, by takie problemy nie miały miejsca”, radzi ekspert Rosanero. „Renomowani producenci umożliwiają swoim klientom wybór materiałów, które są łatwe w czyszczeniu i nie wymagają pracochłonnej pielęgnacji. Przykład marki Rosanero pokazuje, że nic nie stoi na przeszkodzie, by nawet modny fotel-uszak Sun II czy elegancką sofę Moria wykończyć tkaninami o podwyższonej odporności na zabrudzenia. W końcu użyteczny, nie znaczy nudny czy pozbawiony charakteru”, dodaje ekspert.

Więcej informacji na temat produktów firmy Rosanero można znaleźć na stronach www.rosanero.ploraz www.andersmeble.pl.