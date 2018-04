Jak zachęcić dziecko do ćwiczeń?

Przygoda ze sportem – od czego zacząć?

W trosce o dzieci rodzice powinni zadbać nie tylko o ich zdrowe odżywianie, ale także o aktywność fizyczną. Ruch zapewnia im prawidłową sylwetkę i wagę, wpływa na proces logicznego myślenia, poprawia koncentrację oraz pamięć, a także pozwala zdobyć nowe umiejętności. Temat ten wymaga jednak odpowiedniego podejścia, gdyż w przeciwnym razie maluchy szybko mogą poczuć się zmuszane lub znudzone, a to z pewnością nie przełoży się na obudzenie w nich sportowego ducha. Pierwszy krok przy zachęcaniu do ćwiczeń stanowi zatroszczenie się o to, aby aktywność fizyczna naszych pociech była codzienna i samodzielna, a nie dotyczyła jedynie formy zorganizowanej np. w przedszkolu. Należy pamiętać, że zajęcia sportowe to nie tylko piłka nożna czy tańce. Na początek wystarczą zwykłe zabawy na świeżym powietrzu lub w domu – tłumaczy ekspert marki Mama i ja, Agnieszka Bajer-Ciszewska. Dzieci lubią spędzać czas z rodzicami, więc takie rozwiązanie jest dla nich bardziej atrakcyjne. Co więcej, przykład idzie z góry, dlatego im więcej codziennej aktywności fizycznej w życiu mamy i taty, tym łatwiesze zachęcenie do niej pociech. Istotne są również pozytywne skojarzenia z ruchem. Nigdy nie wolno nam zmuszać maluchów do ćwiczeń lub co gorsza karać ich nimi. Zamiast tego pokażmy im jak fajną rozrywką jest sport np. poprzez opowieści o znanych sportowcach, wspólne kibicowanie, czy piesze lub rowerowe wycieczki – dodaje Agnieszka Bajer-Ciszewska.

Wybór dyscypliny

W miarę upływu czasu warto oczywiście wprowadzać dzieci w świat różnorodnych dyscyplin sportowych, a gdy zainteresują się którąś z nich, umożliwić jej trenowanie. Niezwykle istotne jest pozostawienie maluchom wyboru. Pamiętajmy, że najważniejsze jest to, aby były aktywne fizycznie, rodzaj dyscypliny nie ma tu zatem znaczenia. Sporty nie dzielą się na lepsze i gorsze. Pozwólmy dzieciom ćwiczyć to, co lubią, a nie to, co nam wydaje się najlepsze. Tylko w ten sposób uda nam się zachęcić je do systematycznych treningów, wykonywanych z własnej woli oraz co za tym idzie, z pełną przyjemnością – radzi Agnieszka Bajer-Ciszewska, trener i specjalistka ds. żywienia.

