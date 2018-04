Kreatywne gotowanie z marką BackMit

Przygotowując samodzielnie dania czy desery często musimy mierzyć się z dopadającą nas rutyną. W takiej sytuacji z pewnością przydatne okażą się tarte produkty marki BackMit, które w łatwy i szybki sposób pomogą stworzyć nietuzinkowe pyszności.

Smacznie i szybko

Gotowanie czy pieczenie nierzadko kojarzy się z trudnym i żmudnym procesem, który na dodatek nie zawsze kończy się powodzeniem. Co więcej, z czasem zaczyna brakować nam pomysłu na oryginalne przysmaki. Niezawodne rozwiązanie tego problemu, które przy okazji pozwala zaoszczędzić sporo czasu oraz wysiłku, stanowią tarte produkty marki BackMit. W skład serii wchodzą: Tarte Migdały, Tarte Orzechy laskowe, Tarte Orzechy włoskie, Tarty Słonecznik, Tarte Pestki dyni oraz Mak mielony. Będą one m.in. świetnym zamiennikiem mąki w ulubionym cieście lub w wytrawnej tarcie. Doskonale odnajdą się także w ulubionym pesto, koktajlu, owsiance, farszu, nadzieniu lub deserze. Niezależnie od naszego wyboru dana potrawa z pewnością nabierze nie tylko nowego, kreatywnego charakteru, ale również smaku oraz wartości odżywczych.

Jakość w cenie

Wybierając markę BackMit zyskujemy pewność, że nasze dzieło kulinarne zostało wykonane z najlepszych składników i to bez dodatków szkodliwych substancji chemicznych. Najwyższej jakości mak zostaje bowiem poddany dokładnemu procesowi mielenia, przez co jest gotowy do użycia od razu po otwarciu. Z kolei surowiec każdego produktu tartego jest z osobna ścierany w trakcie jednego cyklu produkcyjnego. Dodatkowo wszystkie artykuły pakowane są w atmosferze specjalnego spożywczego gazu obojętnego, a następnie umieszczane w opakowaniach chroniących zawartość przed światłem, dzięki czemu oznaczają się przedłużoną przydatnością do spożycia.