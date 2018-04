Kolekcja OTTAWA marki Nowodvorski Lighting

Kolekcja OTTAWA charakteryzuje się prostym, minimalistycznym designem i niezbędną funkcjonalnością. Znajdziemy w niej praktyczne oświetlenie przeznaczone do użytku zewnętrznego, które dzięki zróżnicowanym wielkościom i sposobom mocowania umożliwi wyróżnienie poszczególnych elementów otoczenia domu. W skład serii wchodzi kinkiet, lampa stojąca oraz słupek. Pierwsza z propozycji – elewacyjna lampa ścienna o wysokości 28,7 cm i szerokości 23,5 cm – zagwarantuje doskonałe podświetlenie elewacji i wejścia do budynku. Z kolei lampa stojąca wysokości 100 cm i średnicy 9,7 cm może zostać wykorzystana do zaakcentowania podjazdu, ogrodowych ścieżek czy tarasu. Dopełnienie kolekcji stanowi lampa o wymiarach 55,5 x 7 cm, która za sprawą ostrej końcówki jest mocowana poprzez wbicie bezpośrednio w podłoże. Dzięki temu może być umieszczona w dowolnym miejscu w ogrodzie, pozwalając na wyróżnienie wybranych elementów. Wszystkie produkty wchodzące w skład kolekcji OTTAWA zostały wykonane z aluminium w grafitowym odcieniu. Poza szerokim zastosowaniem i atrakcyjnym wyglądem ich zaletą jest też możliwość regulacji oprawy i dowolnego ustawiania kąta padania światła. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia współczynnik ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (IP44). Pojedyncze źródło światła GU10 o maksymalnej mocy 35W może zostać zastąpione żarówką ledową.

KOLEKCJA OTTAWA

Lampa ścienna 9562, cena detaliczna: 125 zł brutto

Lampa stojąca 9561 - cena detaliczna: 149 zł brutto

Lampa stojąca 9563, cena detaliczna: 219 zl brutto