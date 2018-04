Aktywny wypoczynek z maluchem na świeżym powietrzu

Coś więcej niż spacer

Słoneczny weekend lub popołudnie warto spędzić poza domem np. w pobliskim parku lub na obrzeżach miasta. W ten sposób zmęczeni po zimie nie tylko doładujemy akumulatory, ale i zadbamy o naszą kondycję. Jedną z najczęściej wybieranych aktywności stanowią spacery. Choć bez wątpienia jest to przyjemny i pożyteczny zwyczaj, to jego monotonność bywa dla dzieci nużąca. Aby temu zaradzić wystarczy urozmaicić go różnorodnymi rozrywkami. Poza klasycznym placem zabaw warto zaproponować np. grę w berka, chowanego czy potyczki sportowe z piłką. Jeśli z kolei mamy nieco więcej czasu, to świetnym pomysłem będzie wycieczka rowerowa zakończona piknikiem lub ogniskiem.

Odpowiednie nawodnienie

Niezależnie od tego czy w planach mamy krótki spacer czy dłuższą wyprawę, musimy zadbać o przygotowanie wartościowych posiłków (dostosowanych oczywiście do wieku naszych pociech) oraz odpowiednich napojów. Najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po wodę źródlaną posiadającą zbilansowany skład mineralny oraz obniżoną zawartość sodu. W tej roli świetnie sprawdzi się woda przeznaczona specjalnie dla dzieci, jak na przykład Mama i Ja, która jest dostępna zarówno w dużej 1,5 litrowej butelce, jak również w mniejszej (0,5 l) z wygodnym ustnikiem.

