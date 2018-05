Guardian Glass w Europie zastąpiło dotychczasowy Konfigurator nowym zestawem narzędzi do analizy szkła i szyb

Dzięki Glass Analytics użytkownicy zyskują dostęp do jednej platformy internetowej(https://glassanalytics.guardian.com/), na której znajduje się wiele narzędzi do wykonywania obliczeń i wizualizacji, wraz z kompleksową analizą konfiguracji, obliczeniami akustyki, renderowaniem fotorealistycznym, modelowaniem informacji o budynku (BIM) i wieloma innymi funkcjami.

Glass Analytics zostanie zaprezentowane europejskim użytkownikom jako nowa platforma do analizy szkła zastępująca Konfigurator Guardian, który obecnie został dezaktywowany. By ułatwić i ulepszyć dostęp do narzędzi analitycznych Guardian, wprowadziliśmy do Glass Analytics funkcję kalkulatora akustyki, tym samym oddając w ręce użytkowników kompleksowe narzędzie do analizy parametrów szkła i szyb.

Każde narzędzie w pakiecie Glass Analytics ma na celu pomoc użytkownikowi w wyborze szkła i doradzić mu właściwe rozwiązanie, które najlepiej odpowiada celom projektu. Na każdym kroku procesu projektowania, określania specyfikacji oraz wznoszenia budynku narzędzia udostępniają szczegółowe dane dotyczące walorów estetycznych oraz parametrów, którymi muszą charakteryzować się makiety, by sprostać wymaganiom projektowym. Przy użyciu Glass Analytics użytkownicy mogą:

Obliczyć parametry centralnej strefy próbki w przypadku konfiguracji dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klienta

Określać akustykę poszczególnych konfiguracji

Renderować fotorealistyczne obrazy standardowych lub wykonywanych na zamówienie konfiguracji szyb

Korzystać z solidnego, dopasowanego do potrzeb użytkownika narzędzia do generowania informacji o budynku

Archiwizować wyniki obliczeń dla danego projektu oraz generować raporty dla klienta

Dimosthenis Liouris, Manager Centrum Wsparcia Technicznego Guardian Glass w Europie mówi: – Glass Analytics dostarcza architektom, projektantom, osobom pracującym z powłokami oraz przetwarzającym szkło rozwiązania, które pozwalają im odkrywać estetyczne i funkcjonalne możliwości naszych produktów, a jednocześnie spełnić ściśle określone wymagania dotyczące energetyki, nasłonecznienia oraz akustyki budynku. Przyświeca nam wizja stworzenia wartości dla naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że nowe oprogramowanie przyczyni się do tego, udostępniając naszym klientom narzędzia, których potrzebują, by lepiej zrozumieć i określić konkretne zestawienia szkła o wysokich parametrach, które będzie najodpowiedniejsze z punktu widzenia ich projektu.

Metoda wykonywania obliczeń przez Glass Analytics posiada certyfikat KIWA świadczący o dokładności zgodnej z normami EN410 oraz EN673. Dane obliczeniowe pochodzą z certyfikowanych źródeł. W ten sposób zadbaliśmy o wiarygodność informacji generowanych do wykorzystania w projektach budynków oraz pracach budowlanych.