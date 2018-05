Jak dobrać materiały na ściany fundamentowe i piwniczne?

Trwałe, stabilne i wytrzymałe ściany fundamentowe i piwniczne to podstawa bezpieczeństwa i solidności całej konstrukcji budynku. Przenoszą one bowiem obciążenia ze wszystkich pozostałych ścian, stropów i dachu na ławy fundamentowe. Błędy popełnione przy ich wznoszeniu skutkować mogą poważnymi problemami, związanymi m.in. z nierównomiernym osiadaniem obiektu i pękaniem murów. Ściany fundamentowe i piwniczne muszą wytrzymywać znaczne obciążenia konstrukcyjne, a także obciążenia poziome w postaci naporu gruntu, w którym są zagłębione. Istotną cechą materiału musi być zatem wysoka znormalizowana wytrzymałość na ściskanie. Najwyższymi wytrzymałościami na obciążenia poziome i pionowe spośród wszystkich materiałów murowych w przypadku ściany poniżej poziomu terenu charakteryzuje się przegroda z silikatów. Warto wykorzystać w tym celu bloczki dedykowane do wznoszenia ścian fundamentowych, np. SILIKAT F25, które cechują się znormalizowaną wytrzymałością na ściskanie na poziomie 20 MPa. Co więcej, w razie konieczności ścianę fundamentową wykonaną z bloczków silikatowych w prosty sposób można wzmocnić dodatkowym zbrojeniem poziomym.

Stały kontakt z gruntem ścian fundamentowych i piwnicznych sprawia, że są one narażone na szkodliwe działanie mrozu i wilgoci. Materiał murowy przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach musi być więc mrozoodporny i niskonasiąkliwy. Elementy wapienno-piaskowe doskonale spełniają te kryteria, odznaczając się nasiąkliwością poniżej 16% oraz mrozoodpornością F2 (50 cykli).

Nie bez znaczenia jest także duża dokładność wymiarowa (+/- 1 mm) bloczków silikatowych, która pozwala zminimalizować ryzyko groźnych w skutkach błędów wykonawczych. Umożliwia też murowanie na tzw. cienką spoinę. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku ścian fundamentowych konieczne jest wypełnienie zarówno spoin poziomych, jak i pionowych. Optymalne wymiary bloczka SILIKAT F25 i specjalne uchwyty montażowe dodatkowo usprawniają prace budowlane. Mur z silikatów można pozostawić nieotynkowany, a jego równa powierzchnia nie obniży estetyki pomieszczeń piwnicznych. Co więcej bez problemu można powiesić na nim nawet ciężkie przedmioty, takie jak kocioł grzewczy, zbiornik na wodę czy regały do przechowywania.

