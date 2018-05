Herbatki na Dzień Matki, czyli wyjątkowe propozycje dla Mam od marki Czas na Herbatę

Kochająca, opiekuńcza, ciepła – takie określania najczęściej przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o swojej Mamie. 26 maja to doskonała okazja, by podziękować jej za wszystkie pełne miłości chwile i obdarować wyjątkowym prezentem. Dobrym pomysłem mogą być aromatyczne kompozycje marki Czas na Herbatę o wdzięcznych nazwach: „Serce Matki”, „Kraina łagodności” i „Mamma Mia”.