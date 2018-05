Nowa propozycja marki Nowodvorski Lighting to sposób na doświetlenie najważniejszych miejsc w łazience. MIRROR LED posiada jedno źródło światła typu LED EPISTAR o mocy 8 W, a jej wymiary to 56 x 14,6 x 4,9 cm. Za sprawą wydłużonego kształtu i praktycznego mocowania sprawdzi się umieszczona na półce czy na lustrze. Lampa wykonana jest z aluminium, przez co świetnie wpasuje się w klimat nowoczesnych przestrzeni.

MIRROR LED to praktyczny i stylowy element łazienki, który pozwoli cieszyć się zadawalającym światłem podczas codziennej toalety.

Lampa MIRROR LED marki Nowodvorski Lighting



Cena detaliczna: 259 zł