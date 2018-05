Hermes Poradnika Handlowca dla bakalii KRESTO

Po raz pierwszy w 25-letniej historii Wydawnictwa, nagrodą Hermesa wyróżniono jednorazowo producentów branży FMCG, którzy od wielu lat dostarczają swoje produkty do sklepów w Polsce. Nagrodzeni zostali wyłonieni poprzez głosowanie, które trwało w marcu i kwietniu bieżącego roku. Spotkało się ono z dużym odzewem środowiska detalistów, reprezentujących tzw. handel „małoformatowy”, którzy w ten sposób mogli wyróżnić współpracujących z nimi producentów ulubionych marek. Oficjalna uroczystość wręczenia prestiżowych statuetek Hermesa 25-lecia miała miejsce podczas tegorocznej Gali Poradnika Handlowca i Poradnika Restauratora, która odbyła się na początku maja w Auli Artis w Poznaniu. Wzięło w niej udział ponad 300 menadżerów branż FMCG i HoReCa.

Wśród wyróżnionych firm nie zabrakło VOG Polska, który otrzymał statuetkę za bogatą ofertę wysokiej jakości bakalii KRESTO. Nagroda Hermes to dla nas wielka radość i satysfakcja. Cieszymy się, że ogólnopolscy detaliści, którzy wzięli udział w głosowaniu, docenili pracę wszystkich osób zaangażowanych w powstawanie bakalii. Wyróżnienie to jest dla nas nie tylko gratyfikacja za dotychczasowy wysiłek, ale również ogromna motywacja do ciągłego podejmowania trudu i ciągłego udoskonalania naszych produktów – mówi Adam Dypczyński , Key Account Manager z firmy VOG Polska.