Woda źródlana Mama i ja w nowej odsłonie

Mama i ja to marka, która od początku swojego istnienia kojarzona jest z dbałością o zdrowe żywienie niemowląt, a także z troską o kobiety w ciąży i młode mamy. Producent kładzie duży nacisk na to, aby oferowana przez niego woda mogła być bezpiecznie spożywana przez dzieci już od pierwszego dnia życia, stąd też jej skład wyróżnia się niskim poziomem mineralizacji, a także niewielką zawartością sodu i wapnia. Nowa identyfikacja jest naturalną konsekwencją przyjętej przez markę filozofii, a zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz ewolucyjny. Odświeżona wersja logo jest zdecydowanie bardziej miękka i subtelna, a użyty krój pisma podkreśla tę delikatność i nawiązuje do kobiecego charakteru marki. Taką samą rolę pełni całkowicie nowy sygnet w postaci dwóch, splatających się ze sobą kropel wody. Symbolizują one matkę z dzieckiem, czyli dwie osoby, których zdrowie i bezpieczeństwo jest dla marki Mama i ja priorytetem. Warto pokreślić, że nowy znak graficzny zaprojektowany został nie tylko w duchu filozofii produktu, ale również w zgodzie z najnowszymi trendami. Mowa o odejściu od umieszczenia logo w zamkniętych kształtach, a także maksymalnym uproszczeniu znaku oraz wyeliminowaniu zbędnych elementów w jego obrębie. Przekaz nowych etykiet widniejących na butelkach Mama i ja nie różni się od dotychczasowej wersji i skupia się na wyjątkowej relacji, łączącej matkę i dziecko. Pojawiło się na niej jednak zupełnie nowe zdjęcie, emanujące ciepłem i miłością, a błękitne tło harmonijnie współgra zarówno z pozostałymi elementami graficznymi, jak i z kolorystyką butelek.

Nowy wygląd, nowy produkt

Odświeżenie wizerunku marki i wprowadzenie nowej szaty graficznej stało się dla producenta doskonałą okazją do zaprezentowania konsumentom swojego najnowszego produktu – wody Mama i ja mini. Pod tą nazwą kryje się woda źródlana dla dzieci w niewielkiej, poręcznej butelce o pojemności 330 mililitrów, z trzema różnymi etykietami do wyboru. Na każdej z nich, oprócz logo w odświeżonej wersji, pojawił się wizerunek jednego z bajkowych stworzeń wodnych: ośmiornicy, węża morskiego lub krokodyla. Postacie zaprojektowane zostały w taki sposób, by tworzyły spójną serię, a także wzbudzały w dzieciach pozytywne uczucia i podsycały ich ciekawość świata. Uniwersalna kolorystyka, oparta na pastelowych odcieniach różu, turkusu i niebieskiego, sprawia, że opakowanie wody Mama i ja mini przypadnie do gustu zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom.

Nowa identyfikacja wizualna w jeszcze wyraźniejszy niż dotychczas sposób podkreśla delikatność i kobiecość marki, dzięki czemu lepiej wpisuje się w oczekiwania jej głównych odbiorczyń: matek i kobiet w ciąży. Odświeżone logo, etykieta i folia zbiorcza nie tylko bowiem tworzą spójną całość, ale reprezentująca je grafika stanowi również subtelną metaforę macierzyństwa i matczynej troski.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2zł

0,5 L – cena: 1,50zł

0,33L – cena: ok. 1,20 zł