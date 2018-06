Meble Rosanero dostępne w salonie 9design

Rosanero to polski producent nowoczesnych mebli oraz akcesoriów do wnętrz. W jego ofercie znaleźć można m.in. komody, meblościanki, stoliki, ławy, meble łazienkowe, łóżka, sofy, fotele oraz artykuły dekoracyjne. Wszystkie produkty powstają na indywidualne zamówienie i są wytwarzane w Polsce, we własnym zakładzie produkcyjnym. Marka specjalizuje się w sprzedaży internetowej – jej asortyment można zakupić na stronie www.rosanero.pl. Rosanero systematycznie realizuje swoją strategię rozwoju, czego najlepszym dowodem jest nawiązanie współpracy z salonem sprzedaży 9design.

„Salon 9design to miejsce popularne wśród osób, które cenią dobry design i poszukują nowoczesnych mebli i dodatków do swoich wnętrz. Tym bardziej cieszy nas fakt, że obecne są w nim także produkty Rosanero. Rozpoczęcie współpracy z tym salonem to część naszej polityki, zgodnie z którą staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców szukających mebli wyróżniających się niebanalnym wzornictwem. Teraz potencjalni klienci zyskali kolejną możliwość, by na żywo obejrzeć i przetestować nasze produkty”, informuje Karina Wilkołek, prezes zarządu Anders Meble, właściciela marki Rosanero.

Co wpłynęło na przyjęcie Rosanero do grona partnerów 9design? „Naszą wizytówką jest szeroki wybór oryginalnych mebli i dodatków uznanych producentów. Przy podjęciu decyzji o współpracy kluczowa była dla nas wysoka jakość produktów, bogata oferta oraz wieloletnia obecność na rynku. Jesteśmy przekonani, że dzięki ścisłej współpracy z marką Rosanero będziemy w stanie jeszcze lepiej spełnić oczekiwania klientów, którzy poszukują nowoczesnych mebli najwyższej jakości”, wyjaśnia Sylwia Błażejowska z salonu 9design.

Salon 9design zlokalizowany jest w Warszawie, przy ul. Lucerny 25. Na żywo będzie można tam zobaczyć wybrane produkty z oferty Rosanero, m.in. narożnik MOOD, krzesło LOFT, stół SKORPION oraz sofę HAROLD.

Więcej informacji na temat produktów firmy Rosanero można znaleźć na stronach www.rosanero.pl oraz www.andersmeble.pl.