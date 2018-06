Łazienka to specyficzne pomieszczenie, w którym kontakt z wodą, wysokimi temperaturami i dużą wilgotnością to codzienność. Panujący w niej klimat sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. By tego uniknąć, należy odpowiednio zabezpieczyć newralgiczne miejsca przed wnikaniem wody np. styk umywalki i szafki, czy brodzika i ściany. Najlepiej w tego typu zadaniach sprawdza się popularnie zwany silikon. Tradycyjne uszczelniacze silikonowe cechują się jednak białym kolorem. Co więc zrobić w sytuacji, kiedy silikonowa fuga nie pasuje swoją barwą do kafli i armatury, a wyróżniając się psuje całą aranżację? Czy w takiej sytuacji oznacza to rezygnację z właściwego uszczelnienia lub estetycznie wykończonej łazienki. Dzięki Silikonowi Extra Sanitarnemu marki Den Braven już dłużej nie musimy wybierać pomiędzy jakością, a estetyką.

Kolorów moc

Silikon Extra Sanitarny marki Den Braven to jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikonowy kit uszczelniający dedykowany do łazienek, toalet, pryszniców, pralni czy kuchni. Charakteryzuje się on cechami niezbędnymi do wykonywania solidnych uszczelnień w miejscach narażonych na częsty kontakt z wodą. Stworzony został na bazie polisiloksanów z octanowym systemem utwardzania. Wpływa to na jego wysoką przyczepność do różnych gładkich podłoży w tym szkła, ceramiki, porcelany, lakierowanego drewna, czy powierzchni szkliwionych, glazurowanych i emaliowanych, czyli materiałów, które z których najczęściej wykonywane jest wyposażenie pomieszczeń sanitarnych. Dodatkowo, wzbogacony on został o zaawansowany środek grzybobójczy, dzięki czemu doskonale zabezpiecza przed rozwojem pleśni i grzybów. Nie straszne mu również mydło i detergenty, których stosowanie w łazienkach jest dość intensywne. Silikon marki Den Braven posiada więc cechy pozwalające stworzyć szczelną i trwałą fugę, perfekcyjnie spełniając swoje podstawowe zadanie.

Silikon Extra Sanitarny wyróżnia się jednak na tle tradycyjnych uszczelniaczy tym, że oprócz klasycznego, białego koloru dostępny jest jeszcze w dodatkowych 11 wersjach kolorystycznych. Oprócz podstawowego transparentnego, czarnego i szarego, w palecie oferowanych barw znaleźć można również jasnobrązowy, beżowy, jasnobeżowy, jasnoszary, ciemnoszary, jaśmin, brązowy, grafitowy czy Manhatan. Wykonana przy ich pomocy fuga jest połyskliwa, nie traci koloru i nie żółknie z czasem. Silikon Extra Sanitarny marki Den Braven pozwala więc właściwie zabezpieczyć łazienkę przed szkodliwym działaniem wody w taki sposób, by nie zaburzyć aranżacji kolorystycznej pomieszczenia. Uszczelnienia będą trwałe i dyskretne.

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, by łazienka czy toaleta były zarówno funkcjonalne, jak i odpowiednio zaaranżowane pod względem wystroju. Z Silikonem Extra Sanitarnym marki Den Braven oba zadania zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie.

SILIKON EXTRA SANITARNY marki Den Braven

Pojemność: 300 ml

