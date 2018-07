Tytuł Hit Handlu dla Rodzynek marki KRESTO

Hit Handlu, organizowany przez redakcję miesięcznika Handel to coroczny konkurs, który ma na celu wyróżnienie produktów najlepiej sprzedających się w polskich sklepach. Zwycięzcy wybierani są na podstawie głosowania sondażowego przeprowadzanego wśród detalistów, stanowiących grono czytelników miesięcznika. Nagrody przyznawane są już od 17 lat, a tegoroczna edycja obejmowała aż 84 kategorie produktowe.

W tym roku prestiżowy tytuł Hit Handlu Wybór Detalistów 2018 w kategorii BAKALIE powędrował do firmy VOG Polska za KRESTO Rodzynki o gramaturze 100 g. Rodzynki marki KRESTO to specjalnie wyselekcjonowane, najwyższej jakości suszone owoce, które doskonale nadają się do ciast

i deserów, ale także mogą stanowić zdrową i energetyczną przekąskę.

Wyróżnienie bakalii KRESTO tytułem Hit Handlu 2018 to dla nas powód do dumy, a jednocześnie satysfakcja, że po nasz produkt Polacy sięgali najczęściej. Tytuł ten stanowi również doskonałą rekomendację i naturalne potwierdzenie, że konsumenci wybierają sprawdzone produkty z najwyższej półki – mówi Adam Dypczyński , Key Account Manager

z firmy VOG Polska.