H+H Polska Sp. z o.o., stanowiąca część międzynarodowego koncernu Grupy H+H (H+H International A/S, której akcje notowane są na giełdzie w Kopenhadze), już od ponad dwustu lat nieustannie ugruntowuje swoją pozycję na polskim rynku. Kolejnym krokiem na drodze do miana lidera materiałów ściennych jest włączenie zasobów i technologii, które pozwoliły Grupie SILIKATY Sp. z o.o. stać się jednym z czołowych producentów bloczków silikatowych. Stało się to możliwe dzięki sfinalizowaniu 4 kwietnia 2018 roku zakupu aż 99,19% udziałów Grupy SILIKATY Sp. z o.o. od Grupy Ożarów S.A. Od lipca obie organizacje działają w ramach ujednoliconej i silniejszej struktury. Produkcja, jak i sprzedaż obu grup produktowych odbywa się pod jedną marką H+H. Ujednolicony został również system identyfikacji wizualnej obu podmiotów.

Wspólna oferta materiałów murowych, wykorzystuje ogromny potencjał obu spółek. Obejmuje ona wysokiej jakości produkty z betonu komórkowego oraz nowoczesne bloczki i cegły wapienno-piaskowe. Od początku lipca sprzedażą obu grup produktowych zajmuje się jeden zespół doradców sprzedaży.

Niesie to ogromne korzyści nie tylko firmom, ale również obecnym i potencjalnym klientom. Zgodnie z hasłem „Buduj z łatwością” zyskują oni bowiem dostęp do szerokiego portfolio produktów oraz jeszcze sprawniejszej obsługi transakcji. Będzie to możliwe dzięki intensywnej pracy zespołu składającego się z ponad 800 osób oraz 13 zakładów produkcyjnych, w tym 6 zajmujących się produkcją betonu komórkowego w Warszawie, Redzie, Lidzbarku, Gorzkowicach, Puławach oraz Żelisławicach i 7 specjalizujących się w wyrobach silikatowych Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Jedlance, Leżajsku, Ludyni, Kluczach i Przysieczynie.

Połączenie z Grupą SILIKATY Sp. z o.o. stanowi dla nas wyzwanie, ale przede wszystkim wzmacnia nasz potencjał na rynku. Plusy płynące z fuzji to szanse na szybki rozwój naszej firmy, jak również pakiet korzyści dla samych klientów. Zyskują oni dostęp do kompleksowej oferty materiałów ściennych, zbudowanej w oparciu o doświadczenie produkcyjne i sprzedażowe, a także zaplecze technologiczne obu firm – podkreśla Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska.