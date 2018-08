ARMACELL na portalu Archispace!

Do grona firm posiadających swoje konto na portalu Archispace dołączył właśnie Armacell, producent elastycznych wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej, antyroszeniowej i ochronnej przeznaczonych do instalacji grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych i przemysłowych.