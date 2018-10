Nowodvorski Lighting na targach MAISON&OBJET 2018

Impreza, która przyciąga liderów branży

Targi MAISON&OBJET 2018 odbywają się dwa razy w roku – w styczniu i wrześniu. To jedno z kluczowych tego rodzaju wydarzeń na świecie. W każdej edycji udział bierze 3000 wystawców oraz nawet 90 000 odwiedzających. Impreza gromadzi projektantów, architektów, inwestorów oraz miłośników designu, którzy mają możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami wnętrzarskimi. We wrześniowej edycji wydarzenia uczestniczyli także przedstawiciele firmy Nowodvorski Lighting, producenta dekoracyjnych opraw oświetleniowych. „Udział w tak dużej i prestiżowej imprezie to dla nas okazja do zapoznania się z najnowszymi propozycjami projektantów i obowiązującymi trendami we wzornictwie. Widać wyraźnie, że w tym sezonie nadal królować będzie velvet, obecny m.in. w meblach, elementach dekoracyjnych i oczywiście abażurach. Spora część prezentowanych na targach lamp utrzymana była w klimacie vintage, ale nie brakowało też nowoczesnych, designerskich propozycji, w których istotną rolę odgrywały różne formy szkła transparentnego czy dymionego. Za najmodniejsze kolory uznać należy ciemną zieleń, złoto, brudny róż, granat i intensywne odcienie fioletu”, wyjaśnia Małgorzata Nowodworska z firmy Nowodvorski Lighting. „Nasza obecność na targach MAISON&OBJET nie jest przypadkowa. Od wielu lat uczestniczymy zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych imprezach branżowych. Dzięki temu mamy możliwość spotkać się z projektantami i architektami z całego świata i jeszcze lepiej poznać ich oczekiwania, wymienić się doświadczeniami i nawiązać relacje biznesowe. Od samego początku naszej działalności staramy się nie tylko podążać za trendami, ale też wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie oświetlenia. Podczas targów takich jak MAISON&OBJET możemy zapoznać się z nowościami i ciekawostkami z branży i dzięki temu proponować naszym klientom produkty, które będą nie tylko modne, ale też dostosowane do ich potrzeb”, dodaje Małgorzata Nowodworska.