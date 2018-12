Quinoa biała – bogate źródło zdrowych tłuszczów

Quinoa biała zwana jest również komosą ryżową lub ryżem peruwiańskim. Te nazwy zawdzięcza temu, że jest tzw. pseudozbożem, czyli rośliną, która mimo iż nie jest standardowym zbożem, posiada nasiona bogate w skrobię. Quinoa biała marki Britta stanowi cenne źródło zdrowych kwasów tłuszczowych. Z powodzeniem może być wykorzystana w kuchni wegetariańskiej czy wegańskiej. Co więcej, Quinoa od marki Britta, dzięki występującemu w jej składzie błonnikowi, jest lekkostrawna, a zarazem sycąca. Może posłużyć do przyrządzenia nie tylko dań głównych, zastępując chociażby ziemniaki czy makarony, ale także do przygotowania deserów. Sprawdzi się zatem, jako składnik zup, sałatek, gulaszów, ciasteczek oraz dodatek do jogurtów.

Chia – rarytas nie tylko dla wegetarian

Chia marki Britta charakteryzuje się znikomą ilością cukrów. Nasiona chia od marki Britta posiadają również bardzo dużo błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości przez długi czas. To sprawia, że po chię mogą sięgnąć zarówno diabetycy, wegetarianie, jak i osoby odchudzające się. Zaleca się jednak, aby jedna osoba spożywała dziennie maksymalnie 3 łyżeczki, czyli 15 gramów nasion. Chia marki Britta idealnie sprawdzi się jako dodatek do deserów, sosów, owsianek, jogurtów czy różnorodnych wypieków. Warto przy tym pamiętać, że w wyrobach piekarniczych można użyć nasion chia w ilości maksymalnie 10%.

Zarówno Quinoa biała, jak i Chia marki Britta dostępne są w wygodnych, 160-gramowych opakowaniach.

