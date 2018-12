Smak dobrej zabawy

Organizowanie zabawy karnawałowej dla rodziny i przyjaciół, mimo że z reguły jest przyjemnym zadaniem, niekiedy może okazać się małym wyzwaniem, zwłaszcza w kwestii przygotowania odpowiedniego menu. Dobrym pomysłem, jak ominąć godziny spędzone w kuchni, jest rezygnacja z przyrządzania ciężkostrawnych i skomplikowanych dań na rzecz lekkich przekąsek, które szybko zaspokoją głód oraz dodadzą energii. W tym celu warto sięgnąć po Mieszankę studencką oraz mieszanki ziaren marki Kresto. Mieszanka studencka marki Kresto to wyjątkowe połączenie aż trzech rodzajów orzechów: laskowych, nerkowca i ziemnych z rodzynkami, chipsami bananowymi oraz migdałami. Dzięki temu każdy ma okazję wybrać smak, który najbardziej mu odpowiada, a przy okazji wzbogacić swój organizm o wartościowe składniki odżywcze. Natomiast w przypadku mieszanek z ziarnami, dostępnych jest aż 5 różnych kompozycji smakowych: słonecznik – pestki dyni, słonecznik – pestki dyni – jagody goji, słonecznik – pestki dyni – orzeszki pinii, słonecznik – pestki dyni – siemię lniane, słonecznik – pestki dyni – siemię lniane – sezam. Produkty takie mogą posłużyć jako dodatek do sałatek, farszów, ciast, ciasteczek, koktajli czy babeczek w wersji na słodko, jak i wytrawnie. Co więcej, spokojnie mogą być spożywane w formie samodzielnej przekąski. Stanowią do tego zdrową i smaczną alternatywę dla słodyczy i tradycyjnych słonych przekąsek. Przesypane w dekoracyjne miseczki będą doskonałym dodatkiem na karnawałowej zabawie.