TIRU zmienia nazwę na Dalkia Wastenergy

TIRU, spółka zależna Dalkii wyspecjalizowana w energetycznym przekształcaniu odpadów, zmienia nazwę. To element strategii rozwoju międzynarodowego grupy Dalkia, spółki zależnej grupy EDF. TIRU odchodzi od nazwy obowiązującej od jej utworzenia w 1922 r., która była skrótem od francuskiego wyrażenia „Traitement Industriel des Résidus Urbains”, czyli po polsku „Przemysłowe Przetwarzanie Odpadów Komunalnych”. Teraz firma nazywać się będzie „Dalkia Wastenergy”, co jest neologizmem od angielskich słów „waste” (odpady) i „energy” (energia). Nowa tożsamość wzmacnia zaangażowanie firmy w tzw. gospodarkę obiegu zamkniętego zarówno we Francji, jak i poza jej granicami.

Jako ekspert w zakresie energetycznego i materiałowego zagospodarowania odpadów komunalnych Dalkia Wastenergy działa dotychczas w czterech krajach: we Francji, w Anglii, w Kanadzie oraz – od niedawna – w Polsce. Nowa nazwa kojarzy się zarówno z eksperckim know-how firmy w nowoczesnych dziedzinach (metanizacja, ciepłownie na paliwo recyklingowe stałe…), jak i z jej ambitnymi zamierzeniami międzynarodowymi.

„Zmiana nazwy świadczy o tym, jak bardzo Dalkia Wastenergy jest zdeterminowana uczestniczyć w ofercie grupy w zakresie produkcji ciepła odnawialnego we Francji i poza jej granicami, wpisując się w dynamikę gospodarki obiegu zamkniętego. Przekształcanie odpadów komunalnych zajmuje ważne miejsce w oczekiwaniach naszych klientów i stanowi integralną część naszej oferty usługowej. Razem będziemy mogli osiągnąć zamierzony pułap 50% energii odnawialnej i recyklingowej w strukturze naszej energetyki do 2022 roku” – powiedziała Sylvie JEHANNO, prezes i dyrektor naczelna Dalkii i prezes Dalkii Wastenergy.

O zmianie nazwy powiadomili oficjalnie Sylvie JEHANNO i Pierre de MONTLIVAULT, dyrektor naczelny Dalkia Wastenergy, podczas wystawy Pollutec odbywającej się od 27 do 30 listopada 2018 roku. Podkreślili, że zamierzają budować synergie operacyjne między spółką zależną a grupą nadrzędną, aby samorządom terytorialnym oferować kompleksowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, przyspieszające osiąganie celów zrównoważonego rozwoju w ramach przemiany energetycznej.

„Jesteśmy dumni, że możemy się pochwalić nazwą Dalkii w naszej nowej marce. To przełomowy etap w historii naszego przedsiębiorstwa, które zamierza stać się niezastąpionym graczem w gospodarce obiegu zamkniętego” – dodał Pierre de MONTLIVAULT, dyrektor naczelny Dalkia Wastenergy.