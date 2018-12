Idealna przestrzeń do relaksu

Dywilan Superior Super Kain Granat to wyjątkowa propozycja, która łączy w sobie wszystkie cechy idealnego dywanu do salonu: wysoką jakość, nadzwyczajną miękkość i stylowy wygląd. Wykonany został w 100 procentach z wełny, a jego runo ma 8 mm wysokości, jest bardzo gęste i niesamowicie delikatne. Takie właściwości czynią z niego nie tylko wygodną i bezpieczną przestrzeń dla dziecięcych figli, ale również sprawiają, że pozostali domownicy – ku uciesze udręczonego siedzącym trybem życia kręgosłupa – chętniej będą spędzali czas na podłodze. W końcu gęsty i puszysty dywan Dywilan Superior Super Kain Granat stanowi doskonałe miejsce do relaksu przed płonącym w chłodne dni kominkiem, słuchania ulubionych płyt czy lektury fascynującej powieści.

Szlachetne oblicze designu

Niezwykle funkcjonalny i przyjemny w dotyku dywan Dywilan Superior Super Kain Granat to propozycja, która idealnie sprawdzi się w każdym salonie z jeszcze jednego względu – eleganckiego wyglądu. W końcu dywan powinien pełnić nie tylko rolę miękkiego „dopełnienia” przestrzeni, ale również być wizytówką i ozdobą pomieszczenia. Dywilan Superior Super Kain Granat spełnia te wymogi w 100%, przyciągając wzrok wyjątkowym, orientalnym motywem i piękną, głęboką paletą barw, której przewodzi intensywny granat (wariant ten dostępny jest wyłącznie w ofercie firmy ARTE). Takie połączenie sprawia, że rozłożony dywan wprowadza do wnętrza przytulny, niemal intymny klimat, szczególnie dobrze komponując się z klasycznymi, drewnianymi meblami i aksamitnymi dodatkami. Z drugiej jednak strony model ten świetnie sprawdza się również w stylistyce boho oraz eklektycznych, nowoczesnych aranżacjach, gdzie przełamuje nieco chłodny charakter pomieszczeń i dodaje im wyjątkowej klasy.

Mówiąc krótko: Dywilan Superior Super Kain Granat to najwyższej jakości propozycja o szlachetnym obliczu i olbrzymim potencjale dekoracyjnym. Potencjale tak dużym, jak sam dywan – model ten dostępny jest bowiem w czterech formatach: 135 x 200 cm, 170 x 235 cm, 200 x 300 cm oraz 235 x 350.