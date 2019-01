Sposób na harmonijną przestrzeń

Perfekcyjną aranżację otoczenia posesji poznaje się po detalach. W przypadku ogrodu to odpowiednio dobrane i zaprojektowane tarasy, ogrodzenia, podjazdy, schodki, rabaty czy ścieżki decydują o tym, czy będzie on tworzyć atrakcyjny, konsekwentny projekt czy też stanowić przypadkowe, pozbawione smaku i charakteru zestawienie poszczególnych elementów. „Jeśli zależy nam na uzyskaniu harmonijnej kompozycji na posesji, sięgnijmy po kompleksowe systemy, w ramach których znajdziemy szereg komplementarnych względem siebie wyrobów, takich jak płyty tarasowe, palisady, stopnie schodowe, bloczki ogrodzeniowe itp.”, wyjaśnia Kamil Drewczyński, ekspert firmy Libet. Szeroka gama dostępnych na rynku produktów sprawia, że bardzo łatwo popaść w aranżacyjny przesyt i zamiast konsekwentnego, przemyślanego projektu, uzyskać efekt chaosu w ogrodzie. Tym bardziej warto wybierać gotowe propozycje, posiadające wspólny wyróżnik i zebrane w ramach jednej linii. „Do dyspozycji mamy tu wiele ciekawych, modnych opcji. Możemy postawić na naturalny design zestawów inspirowanych wyglądem drewna lub kamienia. Możemy też sięgnąć po bardziej współczesne, minimalistyczne wzornictwo. Na etapie planowania warto wziąć pod uwagę, w jakim stylu wykończony jest (lub ma zostać) sam dom lub inne, już gotowe elementy otoczenia”, dodaje ekspert.

Gwarancja funkcjonalnego ogrodu

Dobrze jest też przemyśleć, a nawet przedyskutować z projektantem, jakie właściwie elementy będą wskazane na naszej działce oraz, co możemy z nimi zrobić. Wykończenie alejek, chodników, tarasów, podjazdów czy stref wypoczynku nie ogranicza się do kostki brukowej czy innego materiału nawierzchniowego, po którym będziemy potem chodzić lub jeździć. „Bardzo szerokie zastosowanie mają palisady. Wyroby te sprawdzają się zarówno przy brzegowaniu powierzchni ścieżek i tarasów, jak również przy zabezpieczaniu skarp lub stawianiu kwietników oraz innych przydatnych konstrukcji ogrodowych”, dodaje ekspert Libet. „Znakomitym budulcem małej architektury ogrodowej często okazują się też bryły betonowych stopni schodowych. Przy ich użyciu możemy stworzyć solidne siedziska, kwietniki lub inne praktyczne części aranżacji”. A dzięki wykorzystaniu kompleksowych systemów na całej posesji zagości pożądana, harmonijna stylistyka.

