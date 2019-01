Subtelne przenikanie się klasyki z nowoczesnością to cecha charakterystyczna wielu współczesnych, wielkomiejskich przestrzeni. Dotyczy to zarówno miejsc publicznych, jak i prywatnych mieszkań, szczególnie tych zlokalizowanych w starych kamienicach lub na terenach pofabrycznych. O ile jednak w takim otoczeniu drewno, stal i kamień znakomicie współgrają pod względem wizualnym, o tyle pod kątem użytkowym nie zawsze tworzą równie dobre połączenia. Na szczęście coraz częściej pojawiają się takie produkty wykończeniowe, które do złudzenia przypominają klasyczne surowce, jednak zrobione są z nowoczesnych i maksymalnie funkcjonalnych materiałów. Dobrym tego przykładem są panele wineo 800 craft, które wizualnie nawiązują do dwóch tradycyjnych rozwiązań aranżacyjnych: drewnianych desek i ceramicznej mozaiki. Kolorystyka, struktura i forma paneli z tej kolekcji idealnie odwzorowują pierwowzory, natomiast są od nich dużo bardziej praktyczne i użyteczne. Dzieje się tak z uwagi na warstwę użytkową 0,55 mm oraz wysokogatunkowy winyl, z którego zostały wykonane. Materiał ten wykazuje podwyższoną odporność na ścieranie i jest łatwy do utrzymania w czystości, dzięki czemu może przetrwać wiele lat w nienagannym stanie. Poza tym jest miękki, przyjazny dla stóp i może być stosowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz na ogrzewaniu podłogowym. Warto również dodać, że panele winylowe z kolekcji wineo 800 craft przeznaczone są do klejenia, zatem po ułożeniu są nierozerwalnie połączone z podłożem i przez to bardziej stabilne oraz trwałe.

Dobre połączenie to podstawa!

Panele winylowe wineo 800 craft to seria, która na pierwszy rzut oka może zaskakiwać dostępnymi dekorami. Połączenie w jednej kolekcji czterech wzorów imitujących drewno oraz dwóch przypominających ceramiczną mozaikę było jednak efektem zamierzonym i ukłonem w stronę właścicieli loftów i mieszkań o planie otwartym. Dzięki temu w ramach jednej płaszczyzny mogą oni zestawiać ze sobą różnorodne motywy i w ten sposób wizualnie dzielić przestrzeń na strefy użytkowe, np. układając drewnopodobne panele w strefie salonu i jadalni, a szarą mozaikę w hallu, kuchni lub łazience. Niezwykle ważne jest, że w przypadku podłogi wineo 800 craft połączenia między kilkoma dekorami będą całkowicie niewidoczne, ponieważ panele wykonane są z tego samego materiału i zawsze łączy się je w identyczny sposób. Co więcej, cała powierzchnia będzie charakteryzowała się jednakowymi właściwościami i wszędzie zachowa dokładnie taki sam poziom funkcjonalności.

