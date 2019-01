Porada eksperta: Jak czyścić dywany z plam i innych zabrudzeń?

Zabrudzenia dywanów – najczęstsze przyczyny

Nieraz zapominamy o zdjęciu butów po wejściu do domu – a tymczasem przez kurz i piasek dywan traci naturalny urok. Ostre ziarenka łatwo wnikają w runo, co może powodować uszkodzenia oraz przyspieszać zużycie. Negatywny wpływ na kondycję dywanu mają także tłuste cząsteczki, krążące w powietrzu – ich osiadanie na przędzy sprzyja przylepianiu się kurzu, co często skutkuje zmianą kolorów.

„Aby uniknąć tych problemów, warto dbać o czystość domowego obuwia oraz pamiętać o regularnym odkurzaniu. Dobre efekty przynosi także trzepanie dywanu (o ile jest on tkany maszynowo lub ręcznie wiązany, a nie np. ręcznie taftowany, gdyż te ostatnie wymagają delikatniejszego traktowania) oraz używanie miotełki” radzi ekspert ARTE, Piotr Biegański. Jedną z częstych przyczyn zabrudzeń jest przypadkowe zaplamienie: słodkim napojem, błotem, sosem z kanapki… Bardzo kłopotliwe są plamy z olejów, smarów czy lakierów – ponieważ są nierozpuszczalne w wodzie, wymagają czyszczenia specjalnymi detergentami. „Warto pamiętać, że im starsza jest plama, tym trudniej ją usunąć – dlatego trzeba działać natychmiast”, dodaje specjalista.

Jak skutecznie usuwać plamy?

Piotr Biegański z firmy ARTE wymienia środki, po które warto sięgnąć w przypadku powstania plam: „Niezbędny zestaw to szampon do czyszczenia dywanów, amoniak, ocet, czysty alkohol lub inny rozpuszczalnik”. Ważny jest też sposób postępowania z plamą: najpierw, przy pomocy noża lub łyżki, należy usunąć wierzchnią warstwę substancji, która spowodowała zaplamienie. Trzeba zrobić to w taki sposób, by nie rozcierać substancji, a jedynie zebrać jej nadmiar. „Jeśli przyczyną zaplamienia jest płyn, do jego odsączenia przyda się miękka i chłonna ściereczka. Można użyć też niebarwionej bibuły, ręczników papierowych lub odkurzacza przystosowanego do zbierania wody. Czynność należy wykonywać delikatnie, by uniknąć wcierania zanieczyszczenia w głębszą warstwę dywanu. Ruchy powinny prowadzić od obrzeży plamy ku jej środkowi”, wyjaśnia specjalista.

Sposobem na usunięcie plam może też być zastosowanie specjalnych proszków do prania na sucho. „Po odkurzeniu i wywietrzeniu pomieszczenia taki środek należy równomiernie rozprowadzić i przy użyciu miękkiej szczotki natychmiast wetrzeć w wykładzinę lub dywan. Następnie musimy poczekać aż proszek wyschnie, stosując się do zaleceń producenta. Po wskazanym czasie możemy odkurzyć dywan”, podpowiada Piotr Biegański z firmy ARTE.

W przypadku świeżych plam często dobrze sprawdza się czyszczenie wykonywane przy użyciu letniej wody z niewielkim dodatkiem mydła lub płynu do prania. Tłuszcze należy usuwać rozpuszczalnikiem, a następnie – szamponem. Odwrotną kolejność można zastosować przy zabrudzeniach śmietaną, musztardą, jajkiem, majonezem: najpierw warto użyć szamponu, a potem rozpuszczalnika. Plamy z soków poddają się czyszczeniu wodą, a po niej – szamponem. Plamy z krwi oraz wina wymagają czyszczenia zimną wodą. Po usunięciu przebarwienia warto przetrzeć zaplamione miejsce szamponem. Do usuwania plam z moczu oraz wymiotów należy użyć octu, a w następnej kolejności – szamponu. Na tusz z długopisów dobrze działa rozpuszczalnik, ale atrament wymaga czyszczenia najpierw zimną wodą, a później szamponem.

Piękny dywan na dłużej – o czym warto pamiętać?

„Za każdym razem, przed czyszczeniem szamponem, dywan należy dokładnie odkurzyć. Każdy środek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, a stosowanie odplamiaczy na bazie wody wymaga dokładnego przemycia czyszczonego miejsca wodą”, zaznacza ekspert.

Przed pierwszym użyciem zaleca się wykonanie testu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu. Pozwoli to sprawdzić, czy dany specyfik nie powoduje odbarwień i jest bezpieczny dla runa. Przy czyszczeniu na mokro sprawdza się metoda szamponowania, która pozwala uniknąć przemoczenia. Dobrym pomysłem jest też skorzystanie z usług profesjonalnej firmy czyszczącej.

Regularne odkurzanie oraz natychmiastowe usuwanie plam to sposób na to, by dywan służył domownikom przez długie lata i cieszył oko pięknym wyglądem.