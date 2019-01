Subtelność i elegancja – lampa NUAGE 9272 marki Nowodvorski Lighting

Nowodvorski Lighting od lat dba o to, by oświetlenie domów jak najlepiej podkreślało zarówno charakter wnętrza, jak i jego użytkowników. W swoich projektach marka stawia na nowoczesne i estetyczne podejście do świetlnego wystroju pomieszczeń, nie zapominając jednocześnie o aspekcie funkcjonalnym. Wśród wielu odważnych produktów łączących w sobie obowiązujące trendy i klasyczną elegancję na szczególną uwagę zasługuje lampa w formie podwójnego zwisu z kolekcji NUAGE.