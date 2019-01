Mniejsza chłonność, większa wytrzymałość

Ardagrip Classic marki Bostik to środek gruntujący na bazie wodnej żywicy dyspersyjnej. Przeznaczony jest do wzmocnienia nośności podłoża oraz zwiększenia jego przyczepności przed ułożeniem płytek, tapet i innych okładzin ściennych i podłogowych. Może być zastosowany przed nałożeniem hydroizolacji podpłytkowej Ardatec Flexdicht. Dedykowany jest do materiałów nasiąkliwych. Chroni je przed wilgocią i wyrównuje chłonność, zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci zawartej w preparatach klejowych. Sprawdza się więc na tynkach gipsowych, płytach gipsowych i gipsowo-kartonowych, płytach wiórowych i pilśniowych, a także na betonie, betonie komórkowym, tynkach wapiennych i cementowych oraz jastrychach anhydrytowych i cementowych. Można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, dlatego też zyskuje on bardzo uniwersalny charakter i szerokie spectrum zastosowań.

Łatwa i bezpieczna aplikacja

Uniwersalny środek gruntujący Bostik Ardagrip Classic jest produktem gotowym do użycia, sprzedawanym w kanistrach o pojemności 10 l. Nie należy rozcieńczać go z wodą. Przed zastosowaniem wystarczy jedynie wstrząsnąć opakowanie. Grunt nanosi się w sposób prosty i łatwy za pomocą wałka lub pędzla, dlatego nie stanowi to nazbyt skomplikowanego zadania. Zużycie Bostik Ardagrip Classsic zależy od rodzaju oraz chłonności podłoża i wynosi około 80-150 g/m2. Czas schnięcia oscyluje w granicach zaledwie 2 godzin (w temperaturze +20°C, przy 60% wilgotności względnej). Ardagrip Classic jest preparatem bezrozpuszczalnikowym, co wyróżnia go bezwonnością, dzięki czemu może być stosowany w pomieszczeniach o słabiej wentylacji np. (bez okien).

Stosowanie gruntu na podłożach, na których przyklejana na być okładzina, podobnie jak w przypadku gruntowania przed malowaniem, ma za zadanie zmniejszenie chłonności materiałów oraz zwiększenie przyczepności kleju. Co za tym idzie mniejsze zużycie zaprawy klejącej i większa trwałość wykonanych prac.

www.bostik.pl