Czy prace budowlane można prowadzić zimą?

Mróz i opady atmosferyczne to poważni przeciwnicy robót budowlanych. Standardowe materiały, zwłaszcza preparaty zawierające wodę, zwykle nie powinny być stosowane w temperaturze niższej niż +5oC. Konsekwencje wznoszenia ścian w tradycyjnej technologii bez przestrzegania tego obostrzenia mogą być katastrofalne w skutkach. Jeśli woda zawarta w zaprawie ulegnie zamrożeniu w trakcie procesu wiązania, powstające kryształki lodu rozsadzą słabe połączenia. W rezultacie mur nie osiągnie zakładanej wytrzymałości. Budowanie zimą nie jest jednak niewykonalne. Niezbędne jest tylko zastosowanie specjalnych produktów oraz zachowanie reżimu technologicznego. Wskazówki znaleźć można w instrukcji ITB „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach”.

Zaprawa w wersji „winter”

Bloczki z betonu komórkowego i silikatów, wchodzące w skład kompleksowego Systemu Budowy H+H, charakteryzują się wysoką mrozoodpornością. Mogą więc być stosowane nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Kluczowy dla możliwości prowadzenia prac zimą jest natomiast dobór odpowiedniej zaprawy. W temperaturach poniżej +5oC można stosować jedynie cienkowarstwowe zaprawy klejowe. I tu istotna okazuje się kolejna zaleta produktów H+H – elementy te cechują się dużą dokładnością wymiarową, co jest niezbędne do murowania na cienką spoinę. W ofercie H+H znaleźć można specjalną zimową wersję białej zaprawy. Pozwala ona na prowadzenie prac przy temperaturach spadających okresowo do -6 oC. Do zaprawy nie należy stosować jakichkolwiek dodatków.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Decyzję o prowadzeniu prac w okresie jesienno-zimowym podjąć powinien kierownik budowy lub inspektor nadzoru. Niezbędne jest regularne śledzenie prognoz pogody, ponieważ istotne są warunki atmosferyczne panujące nie tylko w momencie murowania, ale też w trakcie wiązania zaprawy. Prac murarskich nie powinno się prowadzić przy temperaturze poniżej -6oC. Co więcej, murarze mogą powrócić do przerwanych czynności dopiero, gdy przez co najmniej 48 godzin będzie cieplej niż +2oC. Miejsce pracy należy zabezpieczyć przed wiatrem oraz śniegiem i deszczem. Osłonić powinno się także świeżo wykonaną konstrukcję. Bloczki z betonu komórkowego i silikatów nie mogą być oszronione, pokryte śniegiem ani przemarznięte. Dlatego zaleca się ich przechowywanie w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze przez co najmniej dobę przed wykorzystaniem. Zanim przystąpimy do dalszych prac kolejnego dnia, musimy upewnić się, że wykonana wcześniej przegroda nie przemarzła, a wiązanie jest prawidłowe. W tym celu należy uderzyć poziomo gumowym młotkiem w wierzchnią warstwę. Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich.

Dobierając odpowiednie materiały murowe i zaprawę oraz zachowując zasady sztuki budowlanej, prace murarskie można prowadzić niemal przez cały rok. System Budowy H+H odpowiada wszystkim tym wymogom i skomponowany został tak, by maksymalnie przyspieszać prowadzone roboty.