Na co zwracać uwagę wybierając wodę dla dzieci?

Bezpieczeństwo produktu

Wybierając wodę dla dzieci warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy produkt posiada pozytywne opinie oraz certyfikaty przyznawane przez niezależne instytucje naukowo-badawcze. Dlaczego? Rekomendacja świadczy o tym, że produkt pozytywnie przeszedł szereg specjalistycznych testów oraz spełnia rygorystyczne normy i wymogi, dotyczące zarówno składu wody, jak i procesu produkcji. Należy przy tym pamiętać, że w Polsce nie ma jednej instytucji opiniującej i wydawane są różnorodne certyfikaty, które posiadają taką samą rangę ważności. Woda Mama i ja, którą podawać można już od pierwszych dni życia, posiada pozytywną opinię Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Ten największy i nowoczesny szpital pediatryczny w Polsce oraz powołana przy nim placówka badawczo-rozwojowa przyznaje certyfikaty wyłącznie tym produktom dla dzieci, które zostały szczegółowo przebadane oraz zaopiniowane przez lekarzy i dietetyków.

Skład wody i jakość

Woda dla dzieci musi spełnić szereg norm, ponieważ w wieku niemowlęcym i dziecięcym nie jest wskazane spożywanie niektórych mikroelementów w dużych ilościach. Przede wszystkim woda powinna być niegazowana i źródlana, niskozmineralizowana oraz musi zawierać niewielką ilość sodu. Mama i ja spełnia wszystkie te wymagania, ponieważ posiada 270 mg składników mineralnych na 1 litr wody, a zawartość sodu to zaledwie 7,77 mg/l. Co więcej, w składzie wody Mama i ja nie ma żadnych substancji, które mogą być uznane za szkodliwe, co potwierdzają też regularne badania wykonywane przez niezależne laboratoria.

Sposób spożycia

Woda nadaje się zarówno do bezpośredniego spożycia oraz po przegotowaniu. To bardzo ważne, ponieważ zaleca się, aby dzieci piły wodę w naturalnej postaci, najlepiej w przerwie między posiłkami już od ukończenia szóstego miesiąca życia. Wcześniej można ją podawać głównie w formie herbatek oraz jako bazę do przygotowania mleka modyfikowanego. Dodatkowo na bazie wody można przyrządzać kaszki, zupki, kompoty czy soczki. W ten sposób maluchom dostarcza się niezbędnych składników odżywczych, które są potrzebne do ich prawidłowego i zdrowego rozwoju.

Opakowanie i pojemność

Opakowanie pozbawione niebezpiecznych dla zdrowia składników chemicznych jest równie istotne jak odpowiedni skład wody. Butelki, których używa się do produkcji wody Mama i ja, nie zawierają szkodliwego Bisfenolu A (BPA), czyli substancji zazwyczaj pojawiającej się w artykułach z poliwęglanu. Co więcej, zostały zaprojektowane tak, by mieściły się w dziecięcej dłoni, a wygodny ustnik ułatwiał dzieciom samodzielne picie z butelki. Poręczne opakowania o pojemności 0,5 l lub 0,33 l bez problemu zmieszczą się do plecaka ucznia lub przedszkolaka.

Woda źródlana Mama i ja

Cena:

1,5 L – cena: 2 zł

0,5 L – cena: 1,50 zł

0,33 L – cena: ok.1,2 zł