Jaki dywan wybrać do małego wnętrza?

„Nieduży dywanik, np. o wymiarach 60 x 100 cm, doskonale sprawdza się tam, gdzie witamy gości – w przedpokoju”, mówi ekspert firmy ARTE, Piotr Biegański. „Dzięki odpowiedniej aranżacji małej przestrzeni możemy stworzyć ciepłą, domową atmosferę, wyczuwalną już od progu. Warto postawić na jednolite, jasne kolory, które optycznie powiększają wnętrze – świetnym rozwiązaniem będą np. dywany Angelo w 6 ciepłych kolorach lub Whisper w szerokiej gamie odcieni, dostępne w ofercie firmy ARTE. Ciekawym pomysłem na ożywienie niedużego przedpokoju mogą być orientalne, lekko przecierane dywany z kolekcji Ragotex Beluchi, w której znajdziemy m.in. modele utrzymane w subtelnych odcieniach, przywodzących na myśl klimat egzotycznego orientu. Miłośnikom minimalizmu i prostoty polecam z kolei bardzo modne w ostatnim czasie dywany z kolekcji Riviera, których symetryczne wzory wprowadzają wrażenie ładu oraz harmonii”, dodaje specjalista.

Po takim powitaniu zazwyczaj przechodzimy do salonu. To tam odpoczywamy, przyjmujemy gości, spędzamy czas z rodziną. „Bardzo dobrym sposobem na wydzielenie w niewielkim pokoju dziennym kącika telewizyjnego, strefy ze stołem jadalnianym lub miejsca do zabawy z najmłodszymi jest wykorzystanie dywanu o wymiarach 60 x 120 cm, np. Ulmar Biały, wykonanego w 100% z bawełny i ręcznie tkanego w Polsce. W małych wnętrzach sprawdzą się też dywany płaskotkane (flatweave), bez runa, z kolekcji Kerala, Natura i Essenza dostępne m.in. w rozmiarach 60 x 110 cm czy 80 x 150 cm”, mówi ekspert. „Dzięki niedużym gabarytom można łatwo przesunąć dywan w inne miejsce, jeśli np. robimy przemeblowanie. W ten sposób szybko i pomysłowo udekorujemy podłogę”.

W sypialni większość miejsca zajmuje łóżko, więc jeśli pomieszczenie nie jest duże i przestronne, warto postawić na niewielki dywanik, który pomoże stworzyć intymny nastrój, sprzyjający odpoczynkowi i regeneracji. Jak podkreśla Piotr Biegański: „W małej sypialni świetnie sprawdzają się aksamitne i miękkie w dotyku dywany o długim runie, utrzymane w jasnych, pastelowych odcieniach, takie jak Angelo z oferty ARTE. Chodzenie po takim dywanie to prawdziwa przyjemność dla stóp i sposób na miłe rozpoczęcie dnia. „Uniwersalną, stylową klasyką jest z kolei naturalna skóra owcza. W kolekcji Sheepskin znajdziemy utrzymane w pięciu modnych odcieniach dywaniki wykonane w 100% z owczej skóry, które ze względu na niewielki format doskonale dopełnią nawet bardzo małą sypialnię”, dodaje ekspert firmy ARTE.

Warto pamiętać, że jasny dywan optycznie powiększa niewielką przestrzeń, zaś ciemny nadaje jej charakteru i pozwala mocniej wyróżnić poszczególne strefy, np. część jadalnianą czy wypoczynkową. W przypadku pomieszczeń, w których występuje dużo zróżnicowanych elementów, warto zdecydować się na dywan jednolity, by uniknąć wrażenia chaosu. Wzorzysta dekoracja podłogi sprawdzi się we wnętrzach uporządkowanych, stanowiąc stylowy, mocniejszy akcent.

Więcej propozycji małych dywanów, wraz z cenami i specyfikacją, można zobaczyć na stronie www.arte.pl.