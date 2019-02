Herbaciane wyznanie miłości - walentynkowe kompozycje od marki Czas na Herbatę

Święto zakochanych to doskonały moment do pokazania najbliższym, jak ważną rolę pełnią w naszym życiu. Marka Czas na Herbatę przygotowała specjalne herbaciane kompozycje, które stanowić mogą nietuzinkowy sposób na okazanie miłości i okazję do wspólnego spędzania czasu przy filiżance aromatycznej herbaty od święta, jak i na co dzień.