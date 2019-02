Każda budowla pracuje, jej elementy pod wpływem osiadania gruntu, właściwości materiałów czy zmian temperatury odkształcają się, naprężają, zmieniają swoją objętość i oddziałują na siebie nawzajem, nie tylko podczas prowadzenia prac budowlanych, ale też w trakcie użytkowania budynku. W celu przenoszenia obciążeń, odkształceń i przesunięć stosuje się specjalnie zaplanowane dylatacje. Są to celowo wytworzone odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami lub dzielące większe powierzchnie na mniejsze części. Zapobiegają takim niepożądanym zjawiskom jak tworzenie niekontrolowanych pęknięć konstrukcyjnych czy wybijanie płytek podłogowych. Dylatacje mogą pełnić różne funkcje i być zlokalizowane w różnych miejscach. Do najważniejszych należą dylatacje konstrukcyjne (stosowane np. w przypadku długich odcinków), technologiczne (tam, gdzie może dojść do pęcznienia lub skurczu materiałów, np. wylewki betonowej), termiczne (m.in. na tarasach i balkonach). Przebieg dylatacji oraz detale ich wykonania powinny być zawarte w projekcie budynku. Zależą od rodzaju dylatowanego elementu, obciążeń mechanicznych, koncepcji projektowej czy wymaganej szczelności. Ważną kwestią jest też dobór odpowiedniego materiału wypełniającego. W wielu wypadkach warto sięgnąć po niezwykle uniwersalne preparaty hybrydowe. Do tego typu zadań stworzony został Uszczelniacz 2720 MS marki Bostik.

Elastyczne, trwałe, odporne

Uszczelniacz dylatacyjny 2720 MS marki Bostik jest odpowiedzią na wymagania stawiane masom wypełniającym różnorodne złącza konstrukcyjne i szczeliny dylatacyjne. Dzięki innowacyjnej formule opartej na bazie MS polimerów sprawdzi się w tak zróżnicowanym zastosowaniach jak np. dylatacje konstrukcyjne, szczeliny wokół okien i drzwi, uszczelnienia dekarskie, konstrukcje drewniane i stalowe. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości powierzchni powszechnie występujących

w budownictwie, m.in. metali, ceramiki, gresu, powłok epoksydowych, drewna i materiałów drewnopochodnych, tynku, betonu, PVC. Jest trwale elastyczny i nie traci swoich właściwości pod wpływem działania czynników atmosferycznych, wilgoci czy promieniowania UV. Może więc być bez problemu stosowany nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale także na zewnątrz.

Łatwa obróbka i bezpieczna aplikacja

Dostępny w kartuszu (290 ml) oraz w rękawie z folii aluminiowej (600 ml) Uszczelniacz dylatacyjny na bazie MS Polimeru charakteryzuje się świetnymi właściwościami roboczymi. Jego aplikacja za pomocą pistoletu jest prosta i precyzyjna. Wypełnienie łatwo poddaje się obróbce. Bez problemu uzyskujemy równą fugę bez szkodliwych naprężeń oraz ryzyka tworzenia pęcherzy. Nie zawiera izocyjanianów, rozpuszczalników ani silikonów, dlatego jest bezpieczny dla użytkowników i środowiska. W przeciwieństwie do preparatów silikonowych o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, uszczelniacz hybrydowy 2720 MS ma znikomą woń. Produkt ten dobrze toleruje malowanie za pomocą farb na bazie wodnej.

