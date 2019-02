Wyjątkowe rozwiązania Windmöller na targach BAU 2019

Biopodłoga wineo 1500 fusion hitem targów BAU

Pod hasłem „Pracujmy razem” Windmöller stworzył przestrzeń roboczą i zaprosił uczestników targów do poznawania, testowania i odkrywania korzyści wynikających z zastosowania podłóg wineo. Koncepcja spotkała się z zainteresowaniem i przyciągnęła wielu odwiedzających do stoiska wystawowego firmy. Kolekcja biopodłóg wineo 1500 fusion, nagrodzona w 2019 roku przez German Design Council nagrodą Iconic Award, stała się absolutnym hitem imprezy. 16 odcieni szarości, umożliwiających każdemu znalezienie odpowiedniego rozwiązania, zostało zaprezentowanych w dużym formacie i przekonało nie tylko uczestników targów, ale też trendsetterów z AIT & XIA, jednego z wiodących europejskich magazynów architektonicznych podejmujących tematykę projektowania wnętrz. Wineo znalazło się też w gronie 22 spośród 2250 obecnych na targach przedsiębiorstw, które zostały uznane za najbardziej innowacyjne i zdobyły nominację do nagrody BAU Trend Award. To kolejne niezależne potwierdzenie wysokiej jakości biopodłogi firmy Windmöller. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z doskonałej reakcji na nasze stoisko i prezentowane produkty. Naszym partnerom handlowym, a także architektom i projektantom, zaproponowaliśmy ekscytujące nowości. Szczególnie ciepło została przyjęta kolekcja wineo 1500 fusion. Z kolei eksperci zajmujący się podłogami entuzjastycznie reagowali na przygotowane przez nas pokazy, porady i wskazówki dotyczące technicznych aspektów montażu podłóg. Rok 2019 nie mógł zacząć się lepiej”, mówi Bettina Höner, dyrektor ds. marketingu w Windmöller.

Nowoczesne rozwiązania z myślą o partnerach biznesowych

Podczas warsztatów podłogowych Windmöller zaproponował całą gamę nowych akcesoriów „Perfect Fit”. Nowoczesny, praktyczny i przemyślany asortyment zainspirował odwiedzających. Ich uwagę zwróciły również nowe narzędzia wspierające sprzedaż, takie jak np. wyróżniający się atrakcyjną szatą graficzną magazyn reklamowy, wyszukiwarka produktów, kody QR przekierowujące do portalu video czy nowe opakowania. Propozycje te nie tylko umożliwiają łatwe odnalezienie produktów, ale przede wszystkim pozwalają szybko uzyskać pomocne informacje na ich temat. Rozbudowane narzędzia sprzedażowe i bliskość klienta to dla zespołu wineo klucz do udanej współpracy z partnerami. Nowy program partnerski i portal partnerski B2B sprawiają, że jest ona jeszcze łatwiejsza, bardziej wiążąca i szybsza. Dostępna przez całą dobę informacja o dostępności produktów w czasie rzeczywistym oraz uproszczone składanie i śledzenie zamówień to tylko niektóre z wielu korzystnych rozwiązań jakie wineo zaproponowało swoim partnerom podczas targów BAU.

Dodatkowe informacje o podłogach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe/.