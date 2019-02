Lampa stropowa DOT od Nowodvorski Lighting – światło i kropka

Wybór oświetlenia sufitowego to jedna z najważniejszych decyzji podczas aranżacji pomieszczenia. Ważne, aby wybrane rozwiązanie poza trwałością i niezawodnym działaniem charakteryzowało się również estetycznym wyglądem podkreślającym walory danej przestrzeni. Lampa DOT od Nowodvorski Lighting to idealny wybór jeśli szukamy subtelnego i funkcjonalnego oświetlenia punktowego, które pomoże wydzielić poszczególne strefy we wnętrzu oraz wyróżnić kluczowe dla nas elementy przestrzeni.