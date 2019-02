Szkło Guardian Glass zostało wybrane do stworzenia fasady szklanej Punta de Mar, niezwykłej i zaawansowanej technologicznie pływającej budowli mieszkaniowej zbudowanej w Hiszpanii

Punta de Mar to kompleksowo i minimalistycznie zaprojektowana platforma pływająca, która jest nie tylko funkcjonalna, ale także przyjazna środowisku. Stymulując wszystkie zmysły odbierające bodźce z otoczenia, projekt zapewnia gościom bliższy kontakt z naturą, intymność, wygodę, relaks oraz dobre samopoczucie. Jest to możliwe po części dzięki szklanej powłoce budynku, która została dostarczona przez firmę Guardian Glass, jednego z czołowych partnerów tego projektu. Firma Guardian Glass nie tylko zapewniła szkło, ale także udzieliła wsparcia technicznego w kwestii zastosowania szkła przy realizacji tego pionierskiego projektu biznesowego, który znalazł się na ustach całej społeczności śródziemnomorskiego miasteczka.

„Przy realizacji tego projektu zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług firmy Guardian – mówi Francesc de Paula Garcia, architekt z pracowni Mano de Santo – ponieważ jest to firma oferująca najbardziej wydajne szkło”. Mając na uwadze cechy charakterystyczne tego projektu, w realizacji którego kluczowe było sprostanie niezwykle wyśrubowanym wymogom, zależało nam na materiałach najwyższej jakości. Innym istotnym czynnikiem było to, że mogliśmy liczyć na ich wsparcie techniczne” – kontynuuje Paula.

Realizatorzy pływającej struktury wybrali potrójnie zespolone szkło Guardian, które zapewnia energooszczędność, bezpieczeństwo oraz tłumienie dźwięków. Po stronie zewnętrznej zamontowano szkło selektywne Guardian SunGuard® SN 70/35 HT; warstwę środkową stanowiło szkło Guardian ExtraClear®, a po stronie wewnętrznej zastosowano szkło laminowane Guardian ClimaGuard® Premium2 w celu podniesienia bezpieczeństwa obiektu oraz zapewnienia jego energooszczędności. Wybrane przez architektów szkło zapewnia współczynnik przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 61% oraz całkowitą przepuszczalność energii na poziomie 32%. Oznacza to, że do wnętrza konstrukcji szkło przepuszcza znaczną ilość światła, jednocześnie zatrzymując na zewnątrz większość ciepła. Tym samym Punta de Mar cechuje doskonała termoizolacja, ochrona przeciwsłoneczna oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i dźwiękoszczelność. A wszystko to dzięki szkłu w wersji podstawowej o wysokich parametrach oraz zaawansowanych właściwościach termoizolacyjnych. Zastosowane szkło nie tylko odpowiada za przejrzysty, wyraźny i niczym niezakłócony widok otoczenia – błękitu morza oraz natury – ale także zaciera granicę pomiędzy światem zewnętrznym, a wnętrzem, umożliwiając gościom doświadczenie prawdziwej bliskości ze stale zmieniającym się krajobrazem.

Z kolei w łazience, garderobie oraz w wezgłowiu łóżka wykorzystano szkło Guardian SunGuard® HD Silver, by osiągnąć ciekawy efekt odbicia. Dzięki różnym efektom wizualnym zadbaliśmy o intymność w nieco bardziej prywatnych pomieszczeniach, a w pozostałych postawiliśmy na odrobinę zabawy światłem, które odpowiada za wrażenie przestrzenności oraz zlewanie się wnętrza pomieszczenia z jego otoczeniem.

Oto niektóre z cech projektu podkreślone przez jednego z architektów: „W realizacji tego projektu kluczowy był wybór właściwych materiałów, w tym szkła. Interesowały nas produkty, które zapewniały osiągnięcie całkowitej jedności wnętrza z otoczeniem. W szczególności szkło o określonych parametrach dotyczących przejrzystości [poza termoizolacyjnością], a także w dużym rozmiarze, co miało istotny wpływ na wygodę użytkowania. Ponieważ wszystkie ściany budynku powstały ze szkła, podziwianie widoków jest możliwe z każdego miejsca. Dzięki temu goście doświadczają bliskości z otaczającym ich światem zewnętrznym. Gwarantuje to wrażenie całkowitej jedności, osiągnięte w wyniku zastosowania odpowiedniego rodzaju szkła”.

Doskonałym dopełnieniem zastosowanego szkła są rozsuwane prowadnice, które umożliwiają całkowite otwarcie drzwi i okien, a ograniczona liczba profili pozwoliła osiągnąć niczym niezakłócone widoki oraz przepuszczanie do wnętrza jak największej ilości światła.

Układ oraz technologie stworzone z myślą o gościach*

Całkowita powierzchnia dwupiętrowego pawilonu wynosi 74 m2. Jest on przystosowany do użytku przez 2 osoby, a cechuje go minimalistyczny wystrój i wyposażenie. Na pierwszym piętrze o powierzchni 40 m2 znajduje się prywatny pokój z łazienką oraz tarasem będącym przedłużeniem wnętrza. Drugie piętro o powierzchni 34 m2 to taras przeznaczony do wypoczynku. Obydwie przestrzenie wyposażono w oświetlenie oraz system głośników.

Kolejnym udogodnieniem Punta de Mar jest możliwość sterowania różnymi parametrami za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w tym projekcie umożliwiają gościom kontrolowanie oświetlenia, dźwięków, zapachów oraz poziomu bezpieczeństwa. Aplikację można obsługiwać zdalnie lub przy pomocy zamontowanego panelu.

Godnym uwagi jest fakt, że oświetlenie w Punta de Mar jest biodynamiczne, co oznacza, że lampy wewnętrzne odtwarzają warunki oświetleniowe panujące na zewnątrz. Przez cały czas światło wewnątrz dostosowuje się natężeniem do światła naturalnego.

Oddanie zasadom zrównoważonego użytkowania*

Punta de Mar jest modularną i zrównoważoną atrakcją turystyczną działającą w oparciu o system „Plug & Go”, dzięki czemu nie wytwarza odpadów. Ponadto adaptuje się do otaczającej infrastruktury i wykorzystuje materiały eksploatacyjne, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko. Dodatkową zaletą jest fakt, że budowla jest gotowa do użycia i nie wymaga składania, więc można ją łatwo transportować zarówno na drodze, jak i na wodzie. Oznacza to, że Punta de Mar można sprawnie przenieść w odosobnione miejsca mające dostęp do sieci elektrycznej oraz wodociągów (mariny lub prywatne hotele na plaży). Dzięki temu goście mogą cieszyć się wyjątkowo spędzonym czasem.

W przypadku tego projektu szkło Guardian zostało przetworzone przez firmę Control Glass i zainstalowane przy użyciu systemu aluminiowego Technal.