Zdrowie w prostej formie

Z coraz większym entuzjazmem podchodzimy do pomysłów dotyczących zdrowego odżywiania. Niestety nadal dla wielu kojarzy się ono z ogromem czasu poświęcanego na dobieranie produktów i przygotowywanie dań. By ułatwić tego typu zadania marka BackMit proponuje linię produktów tartych - idealny, bo zdrowy i szybki w użyciu dodatek do potraw słodkich i słonych. W skład serii wchodzą Migdały tarte, a także Orzechy włoskie tarte, Orzechy laskowe tarte, Słonecznik tarty, Pestki dyni tarte oraz Mak mielony. Wszystkie propozycje stanowią doskonałe rozwiązanie do uzupełnienia codziennej diety o zdrowy i odżywczy składnik, a przy tym dzięki gotowej do użycia formie ułatwiający pieczenie ciast czy gotowanie.

Wszystkie produkty tarte marki BackMit zostały wyselekcjonowane z najwyższej jakości skarbów natury i przygotowane w taki sposób, aby jak najlepiej zachować ich walory smakowe oraz cenne witaminy i minerały. Świeżo tarte produkty zamykane są szczelnie od razu w nieprzepuszczającym światła metalizowanym opakowaniu, dzięki czemu nie tracą świeżości przez długi czas. Mogą one nie tylko stanowić zdrowy dodatek do deserów i dań wytrwanych, ale również zamiennik mąki wzbogacając potrawy o wyjątkowy smak i wartości odżywcze.

Produkty z linii BackMit:

BM orzechy włoskie tarte

Masa netto: 200 g

Cena brutto: 13,69 zł

BM orzechy laskowe tarte

Masa netto: 200 g

Cena brutto: 13,69 zł

BM migdały tarte

Masa netto: 200 g

Cena brutto: 13,69 zł

BM pestki dyni

Masa netto: 200 g

Cena brutto: 7,99 zł

BM słonecznik tarty

Masa netto: 200 g

Cena brutto: 3,29 zł

BM mak mielony

Masa netto: 200 g/500 g/1 kg

Cena brutto: 6,99 zł/16,99 zł/ 35,69 zł