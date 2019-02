Kiedy myślimy o ekologicznych wnętrzach, zwykle w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy meble, dodatki i elementy wykończeniowe wykonane z drewna, kamienia czy naturalnych tkanin. Nie każdy z nas zdaje sobie bowiem sprawę, że coraz więcej nowoczesnych materiałów wytwarzanych jest z odnawialnych surowców i z poszanowaniem środowiska. Znakomitym przykładem produktów, które łączą współczesne osiągnięcia technologiczne i modny design z zasadami zrównoważonego rozwoju są nowe podłogi elastyczne wineo 1500. Ich główny komponent stanowi wyjątkowo trwały ecuran, składający się głównie z surowców odnawialnych oraz naturalnych wypełniaczy, w tym oleju rzepakowego, oleju rycynowego i kredy. Co więcej, biopodłogi wineo nie zawierają nawet minimalnych ilości szkodliwych dla zdrowia plastyfikatorów, rozpuszczalników ani chloru. W praktyce oznacza to, że są one nie tylko maksymalnie przyjazne środowisku, ale również całkowicie bezpieczne dla użytkowników. Potwierdza to szereg nagród i wyróżnień, przyznawanych tylko najlepszym, ekologicznym produktom, ze znakami „Błękitny Anioł”, certyfikatem GREENGUARD i francuską pieczęcią A+ na czele. Mówiąc krótko – elastyczne podłogi wineo 1500 to propozycja tak naturalna, wolna od szkodliwych substancji i bezpieczna dla zdrowia, że z powodzeniem można ją stosować zarówno w domowych wnętrzach, jak i żłobkach, przedszkolach oraz szpitalach i placówkach medycznych.

Różne oblicza biopodłogi

Nowa seria podłóg wineo 1500 to propozycja, która udowadnia, że ekologia i nowoczesność mogą iść ze sobą w parze. Producent tej wyjątkowej kolekcji – choć skupił się w dużej mierze na bezpieczeństwie użytkowników i trosce o naturę – nie zapomniał również o kwestiach estetycznych i istotnej roli podłogi w kształtowaniu wizerunku wnętrza. Dzięki temu wineo 1500 oferuje dziesiątki różnych, intrygujących wzorów i kolorów, zgodnych zarówno z najnowszymi trendami, jak i nawiązujących do sprawdzonej klasyki: drewna, kamienia i ceramiki. Część z nich występuje w postaci lubianych przez użytkowników paneli i płytek o różnych rozmiarach, inne dostępne są w wygodnej i praktycznej rolce. Co więcej, pod nazwą wineo 1500 kryje się również szereg produktów specjalnych, dedykowanych konkretnym przestrzeniom, np. korytarzom w pociągach czy pokładom wycieczkowych statków. W ich przypadku ogromne znaczenie ma nie tylko naturalny i bezpieczny skład, ale również znakomite parametry techniczne biopodłóg wineo. Szczególnie ceniona jest tutaj wyjątkowa trwałość materiału, podwyższona odporność na zarysowania, obciążenia i zabrudzenia, a także jego właściwości antypoślizgowe.

Dodatkowe informacje o podłogach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: http://www.wineo-polska.pl/panele-podlogowe/.