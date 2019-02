Pliki do pobrania

Eliksir młodości o każdej porze

Dbać o urodę, o zdrowy organizm, pamiętać o codziennej porcji niezbędnych witamin, a przy tym jeść tak, by być czuć się lekko to spore wyzwanie. Tymczasem, w naturze występują orzechy laskowe, które pomagają w realizacji tego celu. Nazywa się je nawet eliksirem młodości. Są bogate w witaminę E – posiadają jej najwięcej ze wszystkich odmian orzechów. Ponadto zawierają w sobie kwas foliowy, dlatego też są idealne dla kobiet w ciąży lub tych starających się o dziecko. Na tym jednak nie koniec ich prozdrowotnych właściwości. Orzechy laskowe są także bogate w witaminy C, B, K oraz magnez, potas, wapń i żelazo.

Marka Kresto, mając to na uwadze, wprowadziła do swojej oferty nowość – Orzechy laskowe prażone, które dostępne są w dwóch gramaturach – 100 g i 300 g. Możliwości wykorzystania orzechów laskowych w takim wydaniu jest co nie miara. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszystko zależy od wyobraźni. Orzechy laskowe są bowiem niezwykle smacznym, a zarazem uniwersalnym składnikiem potraw. Są idealne, jako dodatek do płatków owsianych na zdrowe i pożywne śniadanie. Dla żądnych kulinarnych eksperymentów nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać z nich domowe masło orzechowe. Ponadto sprawdzą się idealnie jako składnik sałatek, pożywnych panierek do mięs lub minimalistycznych kombinacji dań kuchni włoskiej. A na deser, mogą być zaserwowane osobno lub w duecie z czekoladą jako motyw przewodni kruchego ciastka.

Kresto Orzechy laskowe prażone:

Gramatura: 100g/300g

Cena brutto: 8,49/20,99 zł

