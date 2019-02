Klej Mamut Glue z mocą Bostik

Siła dwóch marek

Mocowanie i łączenie ciężkich elementów to wymagające zadanie, które nierzadko przysparza trudności związanych z wierceniem, wkręcaniem śrub, czy wbijaniem gwoździ. Problematyczne staje się zwłaszcza zapewnienie trwałości łączonych przedmiotów, a stawiając na bezpieczeństwo często rezygnuje się z estetycznego wykończenia. Widoczne elementy mocujące i żmudne prace to jednak nie jedyne rozwiązanie. Rewolucję w klejeniu mocno obciążonych przedmiotów wprowadził na rynek uniwersalny klej montażowy Mamut Glue, który dostępny był do tej pory w ofercie marki Den Braven. Od niedawna produkt ten trafił pod skrzydła marki Bostik. Teraz dzięki wsparciu i ogromnemu doświadczeniu obu marek, liderów w dziedzinie klejenia, Mamut Glue zyskał jeszcze lepszą ochronę najwyższej jakości oraz nową warstwę wizualną opakowania opatrzonego logo z zielonym gekonem.

Nowe opakowanie – ta sama znana i ceniona zawartość!

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny klej Mamut Glue zmienił jedynie zewnętrzną etykietę, zawartość kartusza nie uległa zmianie. Użytkownicy nadal znajdą w nim dobrze znany i ceniony, oryginalny produkt, który zdobył już liczne nagrody i certyfikaty. Stworzony na bazie MS POLIMERU, produkowany w technologii HD POLYMER TECHNOLOGY, klej cechuje się wysoką odpornością na zerwanie (nawet do 22 kg/m²). Jego wyróżniająca cechą jest natychmiastowa przyczepność, która pozwala na bezpieczne klejenie nawet ciężkich elementów bez konieczności podpierania.

Mamut Glue trzyma natychmiast, a wiązanie jest na tyle pewne, że nie wymaga podpierania czy dodatkowego ściskania. Charakteryzuje się on również lepkością i dużą gęstością, dlatego też jest odporny na spływanie. Nie ścieka z powierzchni gładkich, jak i porowatych, zarówno w poziomie i w pionie, a przy tym dobrze współpracuje z różnorodnymi materiałami: drewnem, kamieniem, metalem, ceramiką, betonem, szkłem, glazurą, PCW, styropianem, a nawet lustrem. Nie tylko mocno i solidnie łączy tego typu powierzchnie, ale również dzięki neutralnemu chemicznie składowi nie ma ryzyka, że zniszczy delikatne tworzywa, odbarwi naturalny kamień czy uszkodzi warstwę srebrzankową lustra. Wyjątkowa moc Mamut Glue to również odporność na ekstremalne temperatury od –40°C do +90°C. Wiązanie nie traci mocy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wszystkie te właściwości sprawiają, że klej Mamut Glue marki Bostik zyskuje bardzo uniwersalny charakter i sprawdza się w wielu pracach naprawczych, remontowych i budowlanych. Przy jego pomocy naprawimy połamane meble, uzupełnimy brakujące płytki ceramiczne, czy naprawimy uszkodzoną elewację. Mocowanie półek, blatów, parapetów, stopni schodowych już nie będzie dłużej stanowiło problemu, a wieszanie ozdobnego lustra bez ramy zajmie tylko chwilę. Te i inne prace wykonamy szybko, sprawnie i przy użyciu jednego produktu.

