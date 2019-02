Dywan należy do tych elementów wyposażenia, które mają ogromny wpływ nie tylko na wygląd pomieszczenia, ale również na komfort domowników. Stanowi bowiem ozdobę wnętrza, dodając mu charakteru i przytulności, a także jest idealnym miejscem do odpoczynku czy zabawy. Wybierając dywan warto mieć na uwadze obie te kwestie i zdecydować się na taką propozycję, która połączy estetykę z funkcjonalnością. Decyzję zakupową zdecydowanie ułatwi znajomość najpopularniejszych rodzajów dywanów i podstawowych różnic między nimi.

Po pierwsze: styl

„Najbardziej oczywistą dla konsumentów metodą klasyfikacji dywanów jest ich podział na modele tradycyjne i nowoczesne. Pierwsze z nich zwykle utrzymane są w bezpiecznej kolorystyce, opartej na odmianach szarości, czerwieni, żółci i brązów. Pokrywający je wzór nawiązuje natomiast do perskich, indyjskich czy arabskich tkanin, obfituje w motywy roślinne i misterne ornamenty, czego przykładem są takie produkty, jak Dywilan Omega Super Mandi Szmaragd lub Dywilan Superior Super Kain Granat. Dywany tradycyjne zazwyczaj mają kształt prostokątny lub owalny, a ich krawędzie czasami wykończone są ozdobnymi frędzlami. Świetnie sprawdzą się one we pomieszczeniach, utrzymanych w stylu kolonialnym, klasycznym lub vintage”, wyjaśnia Piotr Biegański z firmy ARTE. „Nowoczesne propozycje to z kolei odważna zabawa kolorem, fakturą i formą. Wśród nich znaleźć można zarówno gładkie, jednolite dywany o dowolnej kolorystyce (od jasnych beży i szarości po intensywne, neonowe barwy), jak i produkty ozdobione motywami geometrycznymi – pasami, kołami czy zygzakami. Niezwykle popularnością cieszą się również dywany z realistycznie oddanymi motywami i widokami, np. z panoramą współczesnych miast (m.in. dywan Weltom Black and White Paryż Szary)”, dodaje ekspert.

Po drugie: runo

Rodzaj runa to druga kwestia, na którą zwraca uwagę zdecydowana większość osób, poszukujących idealnego dywanu. Warto jednak wiedzieć, że nie chodzi tutaj tylko o miękkość i wygląd produktu. „Skład surowcowy, a także wysokość i gęstość runa, przekładają się na właściwości użytkowe dywanu i łatwość utrzymania go w czystości. Do wyboru mamy zatem dywany tkane płasko, a także dywany z wysokim runem. W tym drugim przypadku może ono być bardzo krótkie, gęste i mięsiste lub też długie i miękkie, jak np. w przypadku modelów shaggy o nazwie Whisper Tungsten czy Plush Shaggy Silver z oferty ARTE”, podpowiada Piotr Biegański. „Innym sposobem klasyfikacji, odnoszącym się do runa dywanów, jest jego skład. Może być ono naturalne, wykonane z wełny, bawełny, jedwabiu, juty czy skóry lub też zrobione z tworzyw sztucznych. Do najbardziej popularnych surowców należą tutaj: wiskoza, poliester, heatset, heatset frise, a także poliamid i polipropylen. Warto mieć na uwadze, że dywany płaskotkane, wykonane z materiałów syntetycznych są zdecydowanie częściej polecane do pokojów dziecięcych i wnętrz użytkowanych przez alergików, a także mogą być stosowane na zewnątrz budynków, np. na trasach czy balkonach. Łatwiej je bowiem utrzymać w czystości, nie gromadzi się w nich kurz, a przy tym również nie pylą, jak ma to w zwyczaju runo wełniane.”, dodaje ekspert firmy ARTE.

Po trzecie: sposób tkania

Metoda produkcji to kolejny istotny czynnik, który warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań dywanu. Ma ona bowiem bezpośredni wpływ nie tylko na jakość produktu, ale i na jego końcową cenę. „Najpopularniejsze i najbardziej powszechne są obecnie dywany tkane maszynowo, głównie metodą wilton. System ten jest niezwykle wydajny i polega na równoczesnym wytwarzaniu na krosnach dwóch tkanin, stanowiących swoje lustrzane odbicie. Co istotne, wykorzystanie metody wilton gwarantuje produkcję dywanów wysokiej jakości, a do tego pozwala na łączenie różnych rodzajów przędzy i uzyskanie nawet bardzo skomplikowanych wzorów. Dzięki temu powstają nawet tak oryginalne produkty, jak Agnella Funky Top Super Tas Szmaragd czy też egzotyczny Balta Optimist Cosy 54584 064 z oferty ARTE”, wyjaśnia ekspert. „Alternatywą dla dywanów produkowanych maszynowo są modele tkane ręcznie – taftowane lub wiązane. Takie propozycje są bardzo efektowne i eleganckie, jednak zwykle ich ceny są wyższe niż dywanów maszynowych. Kiedy mamy zatem ograniczony budżet lub też lubimy często zmieniać wystrój pomieszczenia, lepiej wybrać produkt tkany metodą wilton”, podpowiada Piotr Biegański.

