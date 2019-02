Na co zwrócić uwagę przy wyborze bloczków z betonu komórkowego?

Beton komórkowy swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza licznym kulistym porom wypełnionych powietrzem, które powstają pod wpływem środka porotwórczego. Powietrze zawarte w strukturze tworzy materiał będący doskonałym izolatorem termicznym, a uzyskane w ten sposób bloczki są lekkie nawet w przypadku dużych gabarytów. Co więcej, beton komórkowy łatwo poddaje się obróbce, można z niego uzyskać równe, gładkie i precyzyjne wymiarowo produkty. Wszystko to znacznie ułatwia, przyspiesza prace na budowie i minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych. Zwłaszcza, że w Systemie Budowy H+H znaleźć można nie tylko podstawowe bloczki, ale także elementy uzupełniające z betonu komórkowego, takie jak prefabrykowane nadproża czy kształtki U. Pamiętać należy, że poszczególne wyroby z tego materiału mogą się między sobą różnić pod względem parametrów. Konkretny produkt należy więc dobrać w zależności od rodzaju przegrody i zoptymalizować jego właściwości w stosunku do wymagań danej inwestycji i zakładanego budżetu. W ofercie H+H znajdują się elementy wytwarzane w trzech standardach jakościowych: Silver, Gold i Gold+.

Gęstość objętościowa

Istotnym parametrem materiałów murowych jest gęstość objętościowa. Wpływa ona bowiem na wiele kluczowych kwestii, m.in. termoizolacyjność, izolacyjność akustyczną oraz wytrzymałość przegród. Beton komórkowy występuje w gęstościach od 300 do 800 kg/m3. Generalna zasada jest taka, że im mniejsza gęstość, tym lepsza ochrona przed ucieczką ciepła. Elementy z betonu komórkowego o niskiej gęstości, takie jak np. H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO czy H+H Gold+ 2,0-350 TERMO, to jedne z nielicznych dostępnych na rynku materiałów mogących posłużyć do wzniesienia ściany jednowarstwowej spełniającej zaostrzone wymogi Warunków Technicznych, które będą obowiązywać od 2021 r. Niestety dobry współczynnik lambda materiału o niskiej gęstości nie idzie w parze z dwoma pozostałymi wspomnianymi wyżej wskaźnikami. Zarówno izolacyjność akustyczna, jak i wytrzymałość rosną bowiem proporcjonalnie do gęstości. Z tego względu, na ściany warstwowe zewnętrzne oraz ściany wewnętrzne stosuje się zwykle bloczki klas 400-600, które pozwalają osiągnąć zadowalające parametry przegród we wszystkich aspektach. W przypadku pomieszczeń wymagających lepszego wygłuszenia, sięgnąć można natomiast po produkty o gęstości 700-800, np. H+H Silver, Gold i Gold+ 700 oraz H+H Silver 800.

Jakość i dokładność wymiarowa

Beton komórkowy betonowi komórkowemu nie równy. Produkty oferowane przez różnych producentów różnią się od siebie jakością z uwagi na zaawansowanie technologiczne fabryk i stopień przestrzegania reżimu produkcyjnego. Warto więc kierować się nie tylko ceną, ale sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł. Pamiętać należy, że bloczki najwyższej klasy dopuszczają tylko niewielkie różnice zarówno pod względem gęstości, jak i dokładności wymiarowej, co ostatecznie przełoży się na niższy koszt budowy i użytkowania budynku. Norma grupuje produkty z betonu komórkowego w trzech kategoriach. GPLM to elementy najmniej dokładne, których wymiary mogą różnić się między sobą do 3-5 mm. Takie bloczki mogą być łączone jedynie na zaprawę tradycyjną o grubości 10 do 15 mm. Na cienką spoinę można murować w przypadku kategorii TLMA, dopuszczającej różnice nie większe niż 2-3 mm. Najdokładniejsze produkty należą do kategorii TLMB o maksymalnych odchyłkach wymiarowych 1-1,5 mm. Wszystkie bloczki z betonu komórkowego wchodzące w skład Systemu Budowy H+H klasyfikują się do kategorii TLMA oraz TLMB.

Wybierając produkty z betonu komórkowego musimy więc dokładnie rozważyć wszelkie aspekty, nie tylko cenę, ale przede wszystkim przeznaczenie oraz prognozowany efekt.