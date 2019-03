Drzwi wejściowe oraz ich najbliższe otoczenie stanowią przestrzeń, która jako pierwsza przyciąga wzrok sąsiadów i odwiedzających nas gości. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że miejsce to bywa postrzegane jako wizytówka właścicieli i zapowiedź tego, co znajduje się wewnątrz domu. Odpowiednio dobrana wycieraczka może nie tylko upiększyć ganek czy korytarz, ale również zachęcać do przekroczenia progu mieszkania i być przedłużeniem stylu w jakim utrzymany jest nasz salon. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wygląd produktu, jego kształt, kolor i skład surowcowy. „Wycieraczka z pozoru wydaje się być mało istotnym elementem przestrzeni, jednak jej wygląd i stan wiele mówią o właścicielach domu. Minimaliści zwykle stawiają na nowoczesne rozwiązania, takie jak proste wycieraczki z gumy lub tworzywa sztucznego, tradycjonaliści wolą natomiast naturalne modele, wyplatane z trawy morskiej, kokosa czy słomy. Ciekawą opcją, szczególnie w kontekście ochrony środowiska, są również wycieraczki takie jak Vimar Prague czy Iwmar 4114 004, wykonane z gumy, pochodzącej w 90% z recyklingu”, mówi Krzysztof Nowak, specjalista firmy ARTE. „Jeżeli chodzi o wygląd to najbardziej bezpieczną i uniwersalną opcją są klasyczne, prostokątne modele o ciemnej kolorystyce: w odcieniach szarości, czerni i brązu. Dużą popularnością cieszą się również wycieraczki z zachęcającymi do wejścia napisami („Welcome”, „Home”, „Good Morning”) lub obrazkiem odciśniętych stóp. Wielbiciele odważniejszych rozwiązań mogą natomiast wybierać spośród wielu oryginalnych, realistycznych wzorów: kwiatów, zwierząt czy figur geometrycznych”, dodaje ekspert.

Funkcjonalność to podstawa

Wycieraczka stanowi bez wątpienia ozdobę przestrzeni wejściowej, jednak nie należy zapominać również o jej podstawowej roli: zatrzymywaniu brudu i wilgoci. Musi ona zatem skutecznie uporać się błotem, piaskiem, wodą i śniegiem na butach domowników oraz gości, umożliwiając im przekroczenie progu domu w czystym obuwiu. „Funkcjonalność wycieraczki zależy przede wszystkim od dwóch kwestii: materiału, z którego jest ona wykonana oraz jej konstrukcji. Modele płaskie i jednolite, np. wykonane z polipropylenu, poliamidu czy naturalnych włókien, dobrze sprawdzają się w przypadku niewielkiej wilgoci, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Idealnie nadają się zatem do ułożenia wewnątrz budynku, np. przed drzwiami mieszkania w bloku czy kamienicy, a nawet w przedpokoju”, mówi specjalista firmy ARTE. „Wycieraczki o konstrukcji ażurowej, szczególnie te produkowane z gumy, lepiej radzą sobie z kolei ze śniegiem, wodą i błotem. Dobrze zatem jest ulokować je na zewnątrz, bezpośrednio przy wejściu do budynku, w celu zatrzymania większych zanieczyszczeń i niedopuszczenia do ich przeniesienia w głąb korytarza czy do środka pomieszczeń mieszkalnych”, tłumaczy Krzysztof Nowak. „Opcją, która najlepiej sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych jest posiadanie dwóch wycieraczek i stosowanie ich w zależności od aury. Właściciele domów jednorodzinnych w sezonie jesienno-zimowym powinni natomiast rozważyć używanie dwóch wycieraczek jednocześnie: ażurowej przy wejściu na ganek lub przy schodach do budynku, a płaskiej bezpośrednio przed wejściem do wnętrza lub już w hallu. Pierwsza zatrzyma większy brud, śnieg i wodę, druga – drobne zanieczyszczenia i piasek, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na wygląd podłogi”, dodaje na koniec ekspert.

Więcej propozycji małych dywanów, wraz z cenami i specyfikacją, można zobaczyć na stronie www.arte.pl.