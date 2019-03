Ekspert podpowiada: jak dbać o panele podłogowe?

Bogata paleta wzorów, znakomita trwałość i wysoka funkcjonalność paneli sprawiają, że od wielu sezonów cieszą się one niesłabnącą popularnością i należą do najczęściej wybieranych rozwiązań podłogowych. Sekret sukcesu tego produktu tkwi jednak nie tylko w designie i parametrach technicznych, ale również w prostej pielęgnacji i łatwości w utrzymaniu nawierzchni w dobrym stanie. Jak zatem dbać o panele, by przez lata zachwycały perfekcyjnym wyglądem? Najlepszymi sposobami na uniknięcie nieestetycznych plam, zarysowań i uszkodzeń są: odpowiednia pielęgnacja, dobór właściwych preparatów czyszczących oraz kilka prostych sztuczek o charakterze profilaktycznym. „Wysokiej klasy panele laminowane i winylowe wykonane są z trwałych materiałów wykazujących podwyższoną odporność na ścieranie, dlatego niestraszne im drobne zanieczyszczenia czy niewielka ilość rozlanego płynu. Warto jednak regularnie odkurzać podłogę, szczególną uwagę poświęcając usunięciu piasku oraz żwiru, które działają na nawierzchnię jak papier ścierny i mogą ją nieodwracanie zniszczyć. Z problemem tym można poradzić sobie również poprzez ułożenie przed drzwiami wejściowymi odpowiednio dużej wycieraczki i zmianę butów po powrocie do domu”, mówi Grzegorz Mazur z firmy wineo. „Jeżeli chodzi o mycie podłóg laminowanych, to najlepiej jest robić to przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki, zwilżonych niewielką ilością wody. W przypadku większych zabrudzeń warto dodać do wody delikatnego płynu, przeznaczonego do mycia paneli. Decydując się na użycie mocniejszego środka od usuwania trudnych lub tłustych plam, koniecznie należy najpierw przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. W przeciwnym wypadku można trwale uszkodzić nawierzchnię”, wyjaśnia ekspert.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Panele podłogowe renomowanych producentów należą bez wątpienia do grona produktów, które najłatwiej utrzymać w czystości. Powierzchnia antystatyczna zapobiega osadzaniu kurzu, trwała warstwa wierzchnia jest odporniejsza na obciążenia, blaknięcie i zarysowania, a płyta nośna o podwyższonej odporności na chłonięcie wilgoci i impregnowane krawędzie w większym stopniu chronią podłogę przed przenikaniem wilgoci. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej wytrzymały materiał ma swoje ograniczenia, dlatego również o panele warto dbać już od momentu ich ułożenia. „Odpowiednia profilaktyka i stosowanie prostych systemów ochronnych to bez wątpienia najlepszy i najbardziej skuteczny sposób na piękną i trwałą podłogę. Już podczas prac budowlanych, a także w takcie każdego następnego remontu, warto mieć na uwadze dobro paneli i zakrywać je tekturą lub materiałem chroniącym nawierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie urządzania pomieszczenia nie można z kolei zapominać o przyklejeniu filcowych podkładek pod nogami stołu i krzeseł. Kluczowe jest także równomierne rozmieszczenie ciężaru szafy czy komody, ponieważ pozwala to na uniknięcie nieestetycznych wgłębień na powierzchni podłogi”, mówi specjalista firmy wineo. „Ostatnim z elementów, na które warto zwrócić uwagę, są meble na kółkach, takie jak krzesła czy kontenery do przechowywania. Dobrze jest wyposażyć je w miękkie rolki typu W, które są zalecane przez producentów paneli, ponieważ nie niszczą ich powierzchni. Jako ciekawostkę dodam, że jeżeli zdecydujemy się wymienić kółka na jasne, to unikniemy nie tylko zarysowań, ale również możliwych przebarwień oraz śladów gumy na naszej pięknej, eleganckiej i zadbanej podłodze”, dodaje na koniec ekspert.

