Idealne uszczelnienie i gwarancja bezpieczeństwa

Den Braven Akryl do kanałów wentylacyjnych to wysoce elastyczny kit uszczelniający opracowany na bazie wodnej dyspersji. Z jego pomocą uszczelnimy przewody i kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i gastronomii. Akryl tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie, a dodatkowo wykazuje bardzo dobre właściwości robocze (jest łatwy w profilowaniu). Pozwala to na szybkie i skuteczne wypełnienie szczelin pomiędzy elementami wentylacyjnymi a materiałami budowlanymi lub wykończeniowymi. Jego duża odporność na wysokie i niskie temperatury (-20°C do +75°C) oraz doskonała przyczepność, również do wilgotnych podłoży, dają szerokie spektrum zastosowań, także w pomieszczeniach sanitarnych (bez bezpośredniego narażenia na działanie wody). Co szczególnie warte podkreślenia Den Braven Akryl do kanałów wentylacyjnych jest odporny na korozję mikrobiologiczną. W jego składzie występuje bowiem środek grzybobójczy, spełniający wymogi normy PN-EN ISO 846 w zakresie odporności na działanie grzybów, bakterii i mikroorganizmów glebowych. Stosując go jesteśmy zatem w stanie skutecznie ograniczyć rozwój różnego rodzaju drobnoustrojów w instalacjach i tym samym poprawić jakoś powietrza w obiektach. Potwierdza to uzyskanie przez akryl pozytywnej oceny higienicznej PZH w zakresie uszczelnień połączeń kanałów wentylacyjnych w technice wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i grzewczej, również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Dodatkowo neutralna chemicznie formuła i brak rozpuszczalników w składzie Den Braven Akryl do kanałów wentylacyjnych sprawiają, że kit ma znikomą woń i nie powoduje korozji metali. Co równie istotne, stworzona przy jego pomocy spoina jest odporna na spękania i rysy skurczowe, a po całkowitym wyschnięciu może być malowana za pomocą farb wodnych i syntetycznych. Dzięki temu wypełnienie możemy pokryć dowolnym kolorem i estetycznie wkomponować w całość zabudowy.

Zastosowanie odpowiedniego kitu uszczelniającego pomaga zwiększyć szczelność rur, miejsc spawów i prefabrykacji, a co za tym idzie podnieść wydajność systemów chłodząco-grzewczych i zabezpieczyć kanały wentylacyjne przed zawilgoceniem.

